Quốc phòng - An ninh Trung đoàn 920 phát động phong trào thi đua giai đoạn 2026 - 2030 Sáng 7/7, Trung đoàn 920 (đơn vị đóng quân tại Sân bay Phan Thiết) - Trường Sĩ quan Không quân tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Toàn Trung đoàn thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2026 - 2030”.

Thượng tá Đàm Chí Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung đoàn phát biểu tại buổi lễ

Phong trào thi đua nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của các cấp và Nghị quyết của Đảng ủy Trung đoàn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 920 dự lễ phát động

Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng; tạo động lực thúc đẩy các cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng giai đoạn 2026 - 2030, trọng tâm là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và nhiệm vụ huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay của Trung đoàn.

Thủ trưởng Trung đoàn, đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc ký kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu của phong trào thi đua

Phong trào thi đua được triển khai từ năm 2026 đến hết năm 2030, tập trung vào xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; chủ động sáng tạo, thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao; nâng cao chất lượng huấn luyện bay, bảo đảm an toàn bay; sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động.

Quang cảnh lễ phát động thi đua

Bên cạnh đó, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính quân sự; thi đua hoàn thành thắng lợi các đột phá theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung đoàn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, Trung đoàn vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tá Nguyễn Ngọc Đô, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 920 trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các cá nhân

Tại lễ phát động thi đua, thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 920 đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và 2025.