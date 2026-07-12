Quốc phòng toàn dân Trung đoàn 920 xây dựng thế trận lòng dân từ những việc làm thiết thực Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 920 (đơn vị đóng quân tại Sân bay Phan Thiết) - Trường Sĩ quan Không quân đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, góp phần sẻ chia khó khăn với Nhân dân, củng cố thế trận lòng dân và xây dựng mối quan hệ quân - dân ngày càng bền chặt.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Trung đoàn 920 ký kết thi đua chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Trung đoàn

Lan tỏa những việc làm thiết thực

Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 920, Trường Sĩ quan Không quân đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội. Trên cơ sở đó, đơn vị cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Thượng tá Đàm Chí Dũng, Chính ủy Trung đoàn 920 cho biết, trước mỗi đợt ra quân làm công tác dân vận, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đều tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quán triệt sâu sắc nhiệm vụ, kế hoạch, chuẩn bị chu đáo mọi mặt và phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều nhận thức rõ ý nghĩa, mục đích của công tác dân vận, từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung đoàn 920 thăm, tặng quà các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ tại phường Hàm Tiến, tỉnh Lâm Đồng năm 2025

Song song với công tác tuyên truyền, các tổ chức quần chúng trong Trung đoàn tích cực phối hợp với các đơn vị kết nghĩa tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, Quân đội và địa phương. Những hoạt động này không chỉ tạo không khí đoàn kết, gắn bó mà còn góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 920 chung tay làm sạch Làng chài Mũi Né, phường Mũi Né

Từ đầu năm 2025 đến nay, Trung đoàn đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức 25 đợt tổng vệ sinh các tuyến đường, huy động hơn 2.200 ngày công lao động. Hội Phụ nữ Trung đoàn nhận đỡ đầu 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Mũi Né, hỗ trợ mỗi em 1 triệu đồng/quý trong thời gian 5 năm.

Đơn vị cũng tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi” tại Trường THPT Phan Bội Châu; thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ khó khăn dịp 27/7 và Tết Nguyên đán, hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ tại phường Hàm Thắng với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Trung đoàn 920 thăm, tặng quà các gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ tại phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng năm 2025

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ còn tham gia vệ sinh, chỉnh trang Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Thuận, Đài tưởng niệm liệt sĩ tại phường Mũi Né và tổ chức chương trình Thắp nến tri ân nhân dịp Ngày Thương binh - Liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Xây dựng thế trận lòng dân vững chắc

Trung tá Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 920 cho biết, thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn quan tâm duy trì và phát triển các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các tổ chức đoàn thể nơi đơn vị đóng quân. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ này, nhiều hoạt động dân vận được triển khai phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Đoàn cơ sở Trung đoàn tham gia tổng dọn vệ sinh các trục đường trên địa bàn phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng

Các chương trình không chỉ góp phần tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước mà còn chung tay giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Cán bộ, đoàn viên Đoàn cơ sở Trung đoàn 920 tham gia tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết năm 2026

Hạ sĩ Nguyễn Hồng Khánh, chiến sĩ Đại đội Công binh, Tiểu đoàn Kỹ thuật Hậu cần sân bay, chia sẻ, mỗi lần tham gia giúp dân, anh và đồng đội đều xác định đây là nhiệm vụ chính trị đồng thời cũng là niềm vinh dự của người quân nhân. Dù công việc vất vả, mọi người luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Cán bộ, đoàn viên Đoàn cơ sở Trung đoàn tham gia tiếp sức mùa thi tại Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết năm 2026

Những việc làm tuy không lớn nhưng được thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm, sự chân thành và tình cảm của người lính đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 920 trong lòng Nhân dân. Từ những con đường được dọn sạch, đến những phần quà trao tận tay người khó khăn hay sự đồng hành với học sinh trong mùa thi..., tất cả đều góp phần củng cố thế trận lòng dân, tô thắm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, hình ảnh người chiến sĩ phòng không - không quân thời kỳ mới.