Thời sự Trung đoàn Bộ binh 994B ra quân làm công tác dân vận Sáng 22/7, Trung đoàn Bộ binh 994B (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng) phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã Ninh Gia thực hiện hành quân dã ngoại làm công tác dân vận năm 2026.

Trao tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó học tốt từ mô hình “Hũ gạo tình Quân - Dân”

Trong thời gian từ ngày 22 đến 26/7, 65 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 994B sẽ phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể xã Ninh Gia tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội cũng như củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng 2 suất quà cho 2 em học sinh nghèo vượt khó học tốt từ mô hình “Hũ gạo tình Quân - Dân”.

Ngay sau lễ khai mạc, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương đã ra quân dọn dẹp, phát quang, đào mương thoát nước và trồng hoa, cây xanh trên tuyến đường dài 5 km tại các thôn Tân Phú, Đăng Srõn

Ngay sau Lễ khai mạc, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương đã ra quân dọn dẹp, phát quang, đào mương thoát nước và trồng hoa, cây xanh trên tuyến đường dài 5 km tại các thôn Tân Phú, Đăng Srõn.

Theo kế hoạch, các lực lượng tham gia công tác dân vận sẽ dọn dẹp vệ sinh tại phân hiệu trường Mầm non Tân Phú, phân hiệu trường Tiểu học Hiệp Thuận và hội trường thôn Tân Phú.

Ngay sau lễ khai mạc, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương đã ra quân dọn dẹp, phát quang, đào mương thoát nước và trồng hoa, cây xanh trên tuyến đường dài 5 km tại các thôn Tân Phú, Đăng Srõn

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị hỗ trợ chỉnh trang nhà cửa cho hộ gia đình chính sách và tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với cán bộ và nhân dân địa phương.

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm hỗ trợ thực hiện một số công trình phục vụ công tác dân sinh theo nhu cầu thực tế tại địa phương, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết Quân - Dân, thực hiện hiệu quả các mục tiêu của chương trình Xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Ninh Gia.