Thời sự Trung đoàn Tàu ngầm 196 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất Ngày 31/7, tại Căn cứ quân sự Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Trung đoàn Tàu ngầm 196 Hải quân - đơn vị kết nghĩa với Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống Trung đoàn (2/8/1996 - 2/8/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Văn nghệ chào mừng

Tham dự buổi lễ có Chuẩn đô đốc Đỗ Quốc Ân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Trung tướng Trần Quang Khuê, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân cùng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng đến dự, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Tàu ngầm 196 nhân sự kiện chính trị quan trọng này.

Các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Trung đoàn Tàu ngầm 196

Ba thập kỷ xây dựng và phát triển đã ghi dấu sự trưởng thành vượt bậc của Trung đoàn Tàu ngầm 196 - lực lượng tàu ngầm đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam. Từ một đơn vị còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang bị và nguồn nhân lực, Trung đoàn từng bước làm chủ các loại vũ khí, khí tài hiện đại, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong tình hình mới.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tích cực học tập, nghiên cứu, nhanh chóng tiếp cận và khai thác hiệu quả các trang bị kỹ thuật đặc chủng.

Quá trình huấn luyện luôn bám sát phương châm "cơ bản, thiết thực, vững chắc", gắn lý thuyết với thực hành, sát điều kiện tác chiến của lực lượng tàu ngầm. Chất lượng huấn luyện ngày càng được nâng lên, 100% nội dung đạt yêu cầu, trên 80% khá, giỏi; đơn vị giữ vững an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật.

Chuẩn Đô đốc Đỗ Quốc Ân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân phát biểu chỉ đạo

Song song với nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, Trung đoàn đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, siết chặt kỷ luật, nâng cao chất lượng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật. Việc thực hiện Cuộc vận động 50 gắn với nghiên cứu, ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đã góp phần nâng cao độ tin cậy, khả năng khai thác và hệ số kỹ thuật của các loại vũ khí, trang bị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi điều kiện.

Công tác xây dựng Đảng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện luôn được Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Cùng với đó, đơn vị tích cực tham gia các hoạt động dân vận, đồng hành cùng ngư dân thông qua nhiều chương trình ý nghĩa, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó quân - dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc trên các địa bàn ven biển.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Chuẩn Đô đốc Đỗ Quốc Ân, Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Trung đoàn Tàu ngầm 196 Hải quân

Những kết quả đạt được trong suốt 30 năm qua đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang của Trung đoàn Tàu ngầm 196: "Đoàn kết, kỷ luật; bí mật, linh hoạt; mưu trí, anh dũng; quyết chiến, quyết thắng".

Đây là nền tảng để đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng lãnh đạo đơn vị

Ghi nhận những đóng góp đặc biệt xuất sắc, Trung đoàn Tàu ngầm 196 đã được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2016), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 2025) cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.