Trung Quốc phóng thử thành công tên lửa chiến lược từ tàu ngầm hạt nhân vào Thái Bình Dương Hải quân Trung Quốc vừa thực hiện vụ phóng thử tên lửa chiến lược từ tàu ngầm hạt nhân hướng ra Thái Bình Dương, khẳng định đây là hoạt động huấn luyện thường niên.

Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vừa thực hiện thành công vụ phóng thử một tên lửa chiến lược từ tàu ngầm hạt nhân. Tên lửa mang đầu đạn mô phỏng đã đánh trúng mục tiêu dự kiến tại khu vực vùng biển quốc tế trên Thái Bình Dương, đánh dấu một bước tiến trong hoạt động huấn luyện của lực lượng răn đe hạt nhân trên biển.

Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Chi tiết về vụ thử nghiệm tên lửa chiến lược

Theo thông tin chính thức từ lực lượng Hải quân Trung Quốc, phương tiện triển khai là một tàu ngầm hạt nhân chiến lược đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Tên lửa được phóng đi mang theo đầu đạn mô phỏng, hướng thẳng về phía vùng biển quốc tế thuộc Thái Bình Dương. Dữ liệu giám sát cho thấy tên lửa đã rơi chính xác xuống khu vực mục tiêu đã được xác định từ trước.

Đây được xem là hoạt động kiểm tra năng lực tác chiến và độ tin cậy của các hệ thống vũ khí chiến lược dưới nước. Việc sử dụng đầu đạn mô phỏng thay vì đầu đạn thật là quy trình tiêu chuẩn trong các đợt diễn tập quân sự nhằm đảm bảo an toàn và thu thập dữ liệu kỹ thuật.

Bối cảnh và cam kết quốc tế

Phía Bắc Kinh khẳng định vụ phóng thử lần này nằm trong kế hoạch huấn luyện quân sự hằng năm của quân đội nước này. Đáng chú ý, Trung Quốc đã thực hiện các bước minh bạch hóa hoạt động quân sự bằng cách thông báo trước cho các quốc gia liên quan trong khu vực về thời gian và địa điểm thử nghiệm.

Đại diện lực lượng Hải quân nhấn mạnh rằng hoạt động này hoàn toàn phù hợp với luật pháp và các thông lệ quốc tế hiện hành. Việc thử nghiệm định kỳ không chỉ nhằm duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu mà còn là một phần trong chiến lược hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc, tập trung vào khả năng phản công chiến lược từ đại dương.