Trung Quốc siết chặt quản lý chatbot AI tình ái: Giải mã lý do và tác động công nghệ Quy định mới cấm trẻ vị thành niên sử dụng AI làm bạn đời ảo và yêu cầu các hãng công nghệ thiết lập rào cản kỹ thuật nhằm ngăn chặn sự lệ thuộc cảm xúc quá mức.

Từ ngày 15/07, Trung Quốc chính thức áp dụng các quy định nghiêm ngặt đối với các ứng dụng chatbot AI đóng vai trò làm "bạn đời" hoặc "người yêu ảo". Động thái này nhằm ngăn chặn tình trạng lệ thuộc cảm xúc, giảm thiểu tác động tiêu cực đến tương tác xã hội thực tế và giải quyết những lo ngại về tỉ lệ sinh đang sụt giảm tại quốc gia này.

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang nỗ lực kiềm chế ảnh hưởng ngày càng tăng của chatbot AI.

Những rào cản kỹ thuật mới đối với chatbot AI

Các quy định mới không chỉ đơn thuần là lệnh cấm mà còn đi kèm với những yêu cầu kỹ thuật cụ thể đối với các nhà phát triển. Theo đó, trẻ vị thành niên bị cấm hoàn toàn việc tham gia vào các mối quan hệ tình cảm với AI. Đối với người trưởng thành, các công ty công nghệ phải xây dựng các cơ chế bảo vệ để ngăn chặn việc sử dụng quá mức.

Cụ thể, các ứng dụng chatbot phải tích hợp tùy chọn thoát nhanh chóng, đồng thời cung cấp các lời nhắc định kỳ để xác nhận với người dùng rằng thực thể họ đang trò chuyện không phải là con người. Những gã khổng lồ công nghệ như ByteDance, Alibaba và Tencent đã bắt đầu gỡ bỏ hoặc hạn chế các tính năng đồng hành ảo để tuân thủ khung pháp lý mới này.

Mối liên hệ giữa AI và cuộc khủng hoảng nhân khẩu học

Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc bày tỏ sự lo ngại sâu sắc rằng các mối quan hệ ảo có thể làm nản lòng việc kết hôn và sinh con trong đời thực. Trong bối cảnh Trung Quốc đang đối mặt với tình trạng già hóa dân số và tỉ lệ sinh thấp kỷ lục, việc thanh niên tìm đến AI để khỏa lấp khoảng trống tình cảm được xem là một rủi ro đối với sự phát triển bền vững của xã hội.

Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của Trung Quốc trong 60 năm qua.

Dữ liệu từ Worldometer cho thấy tốc độ tăng trưởng dân số của Trung Quốc đã có sự biến động lớn trong nhiều thập kỷ qua. Việc kiểm soát AI tình ái được xem là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm thúc đẩy các giá trị gia đình truyền thống và cải thiện chỉ số nhân khẩu học.

Phản ứng trái chiều từ cộng đồng người dùng

Quyết định này đã gây ra những luồng dư luận trái chiều. Những người ủng hộ cho rằng việc giám sát chặt chẽ là cần thiết để bảo vệ những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và giảm thiểu tình trạng nghiện thế giới ảo. Ngược lại, những người chỉ trích lập luận rằng chatbot AI cung cấp nguồn hỗ trợ tinh thần quý giá cho những người đang trải qua nỗi cô đơn hoặc mất mát.

Thực tế ghi nhận một số người dùng cảm thấy suy sụp sau khi mất đi những người bạn ảo lâu năm do các hạn chế mới. Hiện tượng này làm nổi bật ranh giới mong manh giữa việc sử dụng AI có trách nhiệm và sự phụ thuộc hoàn toàn vào công nghệ để duy trì trạng thái tâm lý ổn định.