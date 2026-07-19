Trung tâm Hội nghị Quốc gia: Công trình kỷ lục với 14.000 tấn thép tại TP. Hà Nội Với tổng vốn đầu tư 4.300 tỷ đồng và diện tích sàn 60.000m², Trung tâm Hội nghị Quốc gia tại Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội là biểu tượng kiến trúc lượn sóng hiện đại, từng lập kỷ lục quy mô hàng đầu Đông Nam Á.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia là tổ hợp hội nghị và sự kiện đa năng quy mô lớn nhất Việt Nam, tọa lạc trên trục Đại lộ Thăng Long, Phường Từ Liêm, TP. Hà Nội. Công trình không chỉ là nơi diễn ra các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng mà còn là biểu tượng cho sự hội nhập và phát triển hạ tầng của Thủ đô.

Toàn cảnh trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: Báo Tin Tức

Quy hoạch và quy mô kiến trúc lượn sóng

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 4.300 tỷ đồng, được xây dựng trên khu đất rộng lớn với diện tích sàn khoảng 60.000m². Tòa nhà chính bao gồm 5 tầng nổi và một tầng hầm, đạt chiều cao khoảng 53m, tương đương với một tòa nhà cao 17 tầng thông thường.

Điểm nhấn độc đáo nhất của công trình chính là phương án kiến trúc "Lượn sóng Biển Đông". Ý tưởng này do hai kiến trúc sư người Đức Meinhard von Gerkan và Nikolaus Goetze thiết kế, lấy cảm hứng từ hình ảnh sóng biển và cảnh quan di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Những đường nét mềm mại của mái công trình tạo nên sự hài hòa với không gian xanh xung quanh, giúp dự án lọt top 3 trung tâm hội nghị lớn nhất Đông Nam Á tại thời điểm hoàn thành.

Lớp mái dạng hình lượn sóng đặc biệt, được thiết kế theo ý tưởng cảnh quan di sản thế giới Vịnh Hạ Long. Ảnh: Báo Tin Tức

Kỷ lục thi công và thông số kỹ thuật ấn tượng

Để kịp phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2006, công trình đã được hoàn thiện thần tốc chỉ trong hơn hai năm, bắt đầu từ tháng 11/2004. Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, dự án đã huy động lực lượng nhân sự khổng lồ lên đến 5.000 kỹ sư và công nhân làm việc liên tục.

Khối lượng vật liệu sử dụng để hình thành nên công trình này vô cùng lớn, bao gồm:

Cốt thép: Hơn 14.000 tấn.

Hơn 14.000 tấn. Kết cấu thép: 12.500 tấn.

12.500 tấn. Đá ốp lát: Khoảng 34.000m².

Khoảng 34.000m². Kính mặt đứng và mái: Gần 50.000m².

Phía trước toà nhà là quảng trường rộng gần 10.000m2. Ảnh: Báo Tin Tức

Hạ tầng tiện ích và công năng linh hoạt

Phía trước tòa nhà là quảng trường rộng gần 10.000m², kết hợp với hệ thống hồ điều hòa và thảm cỏ xanh, tạo nên một hệ sinh thái mở thoáng đãng. Về hạ tầng giao thông tĩnh, trung tâm trang bị 3 bãi đỗ xe nổi và một gara ngầm với tổng sức chứa gần 1.100 ô tô.

Không gian nội thất được thiết kế tối ưu cho các sự kiện đa dạng. Phòng họp chính tại tầng 2 có diện tích 4.256m², cung cấp 3.747 chỗ ngồi. Đặc biệt, hệ thống vách ngăn tự động cho phép chia không gian này thành hai hội trường độc lập khi cần thiết. Ngoài ra, tòa nhà còn sở hữu gần 30 phòng họp quy mô nhỏ hơn, khu triển lãm, phòng khánh tiết và trung tâm báo chí hiện đại với hạ tầng viễn thông tốc độ cao.

Phòng họp chính được bố trí tại tầng 2 toà nhà với diện tích 4.256m2, có sức chứa 3.747 chỗ ngồi. Ảnh: Báo Tin Tức

Sau gần 20 năm vận hành, Trung tâm Hội nghị Quốc gia vẫn giữ vững vai trò là hạt nhân hạ tầng trong mạng lưới giao lưu quốc tế của Việt Nam. Cùng với các dự án mới đang hình thành trên trục phía Tây TP. Hà Nội, đây tiếp tục là điểm tựa quan trọng cho lộ trình phát triển đô thị và kinh tế của Thủ đô.

* Thông tin dự án có thể thay đổi theo điều chỉnh quy hoạch của cơ quan chức năng.