Công nghiệp - Xây dựng Trung tâm Năng lượng quốc gia phía Đông Nam tỉnh: Cung cấp điện lưới quốc gia theo nhu cầu huy động Trung tâm điện lực Vĩnh Tân thuộc khu vực Đông Nam Lâm Đồng khẳng định vai trò Trung tâm Năng lượng quốc gia, cung cấp nguồn điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam cả nước. Trung tâm ấy gắn kết hoạt động sản xuất, bảo vệ môi trường.

Màu xanh lan tỏa xung quanh khu vực NMNĐ Vĩnh Tân 4.

3 nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân (1, 2, 4) tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân có 7 tổ máy với tổng công suất 4.284 MW, quy mô sản xuất điện hàng đầu cả nước. Các nhà máy được chủ đầu tư lắp ráp công nghệ nhiệt điện hiện đại từ các nước phát triển, sử dụng than nhập ngoại hoặc pha trộn than trong nước, hạn chế phát thải, bảo vệ môi trường. Nhiều năm nay, 3 nhà máy của Trung tâm điện lực Vĩnh Tân vận hành ổn định, an toàn, đáp ứng nhu cầu huy động lên lưới điện quốc gia vào mọi thời điểm; phục vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó có Lâm Đồng. Tổng sản lượng điện hòa mạng quốc gia 3 nhà máy từ trước đến nay đạt hơn 178 tỷ kWh, góp phần bù đắp đường dây truyền tải 500 kV vùng Đông Nam Bộ vào những tháng mùa khô, nắng nóng kéo dài, thủy điện thiếu nước. Các nhà máy đóng góp ngân sách nhà nước hàng năm gần 2.000 tỷ đồng.

Ông Vũ Thanh Hải, Giám đốc NMNĐ Vĩnh Tân 4 cho biết: “Theo chỉ đạo từ EVN, NMNĐ Vĩnh Tân 4 nâng cao hệ số khả dụng của 3 tổ máy (S1, S2, S3), tổng công suất 1.800 MW, chủ động nguồn nhiên liệu, đảm bảo nhà máy sản xuất liên tục, an toàn, đáp ứng đầy đủ sản lượng điện được huy động vào từng thời điểm. 6 tháng đầu năm, NMNĐ Vĩnh Tân 4&4 mở rộng sản xuất 4.652 triệu kWh; Vĩnh Tân 4 phấn đấu đáp ứng sản lượng điện 11.432 triệu kWh theo kế hoạch EVN giao năm nay. Sau hơn 7 năm vận hành thương mại, NMNĐ Vĩnh Tân 4 đạt mốc sản lượng gần 55 tỷ kWh điện, thể hiện nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên nhà máy”.

Còn ông Đỗ Huỳnh Phong, Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, chủ quản NMNĐ Vĩnh Tân 2 cho hay: “Được sự hỗ trợ Tổng Công ty Phát điện 3, nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, đến nay, NMNĐ Vĩnh Tân 2 và Nhà máy điện mặt trời Vĩnh Tân 2 vận hành ổn định. Sản lượng điện sản xuất của công ty trong 6 tháng đầu năm nay là 3 tỷ 882 triệu kWh; lũy kế từ khi đi vào vận hành đến nay 73 tỷ 180 triệu kWh”.

Trong khi đó, NMNĐ Vĩnh Tân 1 thuộc Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 (Công ty BOT) luôn được huy động ở mức công suất đầy tải 620 MW cho cả 2 tổ máy. Để góp phần đảm bảo cung ứng điện trong nước vào mùa khô kéo dài, Công ty BOT giám sát vận hành 2 tổ máy, không để xảy ra sự cố dừng máy hay sụt giảm công suất. Đội ngũ công nhân vận hành bố trí hợp lý, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trực sản xuất. 6 tháng đầu năm nay, nhà máy đạt 3,95 tỷ kWh, bằng 52,51% kế hoạch năm. Từ khi vận hành thương mại ngày 6/7/2018 - 30/6/2025, sản lượng điện Vĩnh Tân 1 lên lưới quốc gia hơn 50,79 tỷ kWh; nhà máy đầu tiên tại Việt Nam đạt sản lượng điện thương mại 50 tỷ kWh trong thời gian kỷ lục 7 năm vận hành. Công ty BOT được cung cấp than từ Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV); tồn kho bình quân ngày trong tháng khoảng 305 nghìn tấn, đảm bảo dự trữ cho 2 tổ máy vận hành 22 ngày ở mức đầy tải.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, 3 NMNĐ tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội ở địa bàn xã Vĩnh Hảo, các xã lân cận, hỗ trợ địa phương xây dựng điện, đường, trường, trạm chuẩn nông thôn mới, các em học sinh nghèo hiếu học, xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Tại 3 nhà máy có tới hơn 40% con em người dân địa phương làm việc với thu nhập khá so mặt bằng khu vực, giải quyết công ăn việc làm lao động trẻ trên địa bàn, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn mới xã Vĩnh Hảo ở vùng đất nắng gió.