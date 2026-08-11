Trung vệ Jhon Lucumi chốt hạ gia nhập Juventus dù Manchester United sẵn sàng chi đậm 25 triệu euro Dù Man United sẵn sàng đáp ứng mức giá 25 triệu euro của Bologna, trung vệ Jhon Lucumi đã đạt thỏa thuận cá nhân 5 năm để chuyển tới thi đấu cho Juventus.

Chuyển nhượng Manchester United tiếp tục chịu gáo nước lạnh khi mục tiêu phòng ngự hàng đầu, trung vệ Jhon Lucumi, đã quyết định lựa chọn Juventus làm bến đỗ tiếp theo. Bất chấp việc đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng đáp ứng đầy đủ mức phí 25 triệu euro (21,7 triệu bảng) mà Bologna yêu cầu, cầu thủ 28 tuổi người Colombia vẫn ưu tiên tiếp tục sự nghiệp tại Serie A.

Jhon Lucumi ở rất gần Juventus. Ảnh: Getty Images.

Juventus vượt mặt các đối thủ nhờ sức hút cá nhân với Lucumi

Theo báo cáo từ GOAL, Juventus đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về các điều khoản cá nhân với Lucumi thông qua bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Bất chấp việc đội bóng thành Turin không giành quyền tham dự Cúp C1 mùa này, sức hút của họ vẫn hoàn toàn thuyết phục trung vệ người Colombia.

Bên cạnh đó, sau khi đề xuất gán cầu thủ vào hợp đồng trao đổi bị Bologna từ chối, Juventus hiện sẵn sàng trả 20 triệu euro (17 triệu bảng) phí cố định cùng các khoản phụ phí dễ đạt được để chốt hạ thương vụ trong vài giờ tới. Ở chiều ngược lại, đề nghị từ Nottingham Forest đã bị chính Lucumi khước từ.

Sự chú ý dành cho Lucumi tại giải quốc nội là rất lớn khi Inter Milan, Napoli và Como đều theo sát. Đáng chú ý, việc Como bị từ chối buộc họ chuyển hướng sang Trevoh Chalobah, điều này lại thúc đẩy Chelsea quay lại quan tâm Lucumi. Mặc dù vậy, trung vệ 28 tuổi vẫn giữ nguyên nguyện vọng cập bến Juventus.

Thách thức bủa vằn trong kế hoạch nâng cấp đội hình Manchester United

Thất bại trong việc chiêu mộ Lucumi khiến HLV Michael Carrick tiếp tục đối mặt khó khăn trong nhiệm vụ gia tăng chiều sâu lực lượng. Cho đến thời điểm hiện tại, Youri Tielemans, Andrey Santos và thủ thành Karl Darlow là những bản hợp đồng tân binh duy nhất của đội bóng.

Ngoài Lucumi, Manchester United đã chủ động liên hệ với nhiều tiền vệ hàng đầu như Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Manu Kone, cùng các phương án cho vị trí hậu vệ lệch trái gồm Lewis Hall, Jorge Salinas, Joaquin Seys và David Raum. Tuy nhiên, các nỗ lực này chưa mang lại kết quả khả quan, điển hình là việc Newcastle United lập tức từ chối yêu cầu hỏi mua Lewis Hall và khẳng định không có kế hoạch bán cầu thủ này.