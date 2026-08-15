Giáo dục - Đào tạo Trước thềm năm học mới: Những khoảng cách được lấp đầy Những ngày tháng 8, các trường học tại Lâm Đồng đang gấp rút hoàn tất những phần việc cuối cùng cho năm học mới. Từ trường lớp, đội ngũ, sách giáo khoa đến những công trình giáo dục mới, sự chuẩn bị không chỉ hướng tới “đủ trường, đủ lớp”, mà còn từng bước thu hẹp khoảng cách, mở rộng cơ hội học tập cho mọi học sinh.

Giáo viên hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Mỹ Thạnh tập trống chuẩn bị ngày khai giảng

Chủ động từ cơ sở

Đầu tháng 8, Trường Tiểu học Mỹ Thạnh (xã Hàm Thạnh) như khoác lên mình diện mạo mới. Cổng trường, tường rào vừa hoàn thiện; sân trường, lớp học, thư viện và phòng Tin học được chỉnh trang, rà soát... Với một ngôi trường thuộc địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, mỗi hạng mục hoàn thành không chỉ làm khang trang thêm cảnh quan mà còn góp phần tạo môi trường học tập an toàn, thuận lợi hơn cho học sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh kiểm tra tiến độ xây dựng trường phổ thông liên cấp nội trú TH và THCS tại xã Quảng Trực

Bà Huỳnh Thị Vi Vân - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học 2026 - 2027, trường có 102 học sinh với 6 lớp, phần lớn là học sinh dân tộc Raglai. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất, không chỉ hướng đến một ngày khai giảng chu đáo mà còn tạo môi trường thuận lợi, an toàn để giáo viên giảng dạy, học sinh học tập trong suốt năm học”. Theo bà Vân, từ ngày 1/8, nhà trường tiếp quản thêm khuôn viên trụ sở UBND xã cũ để mở rộng không gian sử dụng. Với học sinh vùng khó, thêm một khoảng sân cũng đồng nghĩa với thêm không gian vui chơi, trải nghiệm và phát triển.

Cách đó không xa, Trường Mẫu giáo Hàm Cần cũng đang hoàn tất những phần việc cuối cùng trước năm học mới. Từ vệ sinh, chỉnh trang trường lớp đến sơn sửa hàng rào, mái che, sân trường, nới rộng bếp ăn, xây dựng thư viện… từng bước hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia mức độ 1. “Mục tiêu của chúng tôi là khi trẻ trở lại trường sẽ được học tập, vui chơi trong một môi trường sạch đẹp, an toàn và thân thiện”, bà Nguyễn Thị Mộng Thi - Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Cổng trường, tường rào tại Trường Tiểu học Mỹ Thạnh được xây mới

Mở rộng cơ hội học tập cho học sinh

Năm học mới này, việc đưa vào hoạt động 2 trường phổ thông liên cấp nội trú Tiểu học và THCS tại xã Quảng Trực và xã Thuận An được kỳ vọng sẽ giúp học sinh ở những địa bàn còn nhiều khó khăn có thêm điều kiện học tập ổn định. Ở những nơi khoảng cách địa lý vẫn là trở ngại, mô hình trường phổ thông liên cấp nội trú tạo điều kiện để học sinh được học tập, sinh hoạt và rèn luyện trong cùng một môi trường.

Hiện công trình tại Thuận An đã đạt gần 90% khối lượng, còn Quảng Trực đạt khoảng 78%. Theo yêu cầu của UBND tỉnh, trường Thuận An phải hoàn thành trước ngày 25/8 và trường Quảng Trực trước ngày 30/8 để kịp đưa vào sử dụng trong năm học 2026 - 2027.

Không khí khẩn trương trước năm học mới cũng hiện rõ tại dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo và sửa chữa một số hạng mục của Trường THPT Chuyên Bảo Lộc (phường 1 Bảo Lộc). Công trình hiện đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng xây lắp, đơn vị thi công đang tập trung hoàn thiện những phần việc cuối cùng để kịp đưa vào sử dụng trong năm học mới. Với một trường chuyên, cơ sở vật chất không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh mà còn tạo điều kiện để tổ chức dạy học theo hướng chuyên sâu, phát triển năng lực và bồi dưỡng những lĩnh vực học sinh có thế mạnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Giáo viên Trường Mẫu giáo Hàm Cần chuẩn bị trang trí lớp học trước thềm năm học mới

Bảo đảm các điều kiện

Theo ông Lương Văn Hà - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, các điều kiện phục vụ dạy học đang được rà soát, bổ sung, sửa chữa trước ngày tựu trường. Với vùng sâu, vùng xa, ngoài trường lớp còn phải bảo đảm nước sạch, bếp ăn, chỗ ở bán trú, học liệu; những hạng mục xuống cấp, mất an toàn được ưu tiên xử lý. Công trình chưa hoàn thành trước ngày 15/8 phải có phương án dạy học và bảo đảm an toàn phù hợp.

Cùng với cơ sở vật chất, công tác tuyển sinh đầu cấp được triển khai công khai, minh bạch, bảo đảm đủ chỗ học, nhất là tại các khu vực đông dân cư, khu công nghiệp, đô thị mới và vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, khu vực biên giới. Cùng với đó, ngành giáo dục rà soát, cân đối đội ngũ, chủ động tuyển dụng, điều động, luân chuyển giáo viên. Đồng thời chuẩn bị năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và đổi mới phương pháp dạy học, đáp ứng yêu cầu năm học mới.

Công trình xây dựng trường phổ thông liên cấp nội trú tại xã Quảng Trực đang gấp rút tiến độ

Sách giáo khoa tiếp tục là một trong những mối quan tâm trước thềm năm học mới, nhất là năm đầu tiên triển khai thống nhất bộ sách trên toàn quốc. Với Lâm Đồng, yêu cầu đặt ra không chỉ là đủ sách mà còn phải đưa sách đến đúng nơi, đúng thời điểm, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn giao thông còn khó khăn.

Ngành giáo dục đã yêu cầu các đơn vị rà soát chính xác nhu cầu theo từng khối lớp, môn học, phối hợp với nhà xuất bản, đơn vị phát hành để hoàn tất việc phân phối sách đến các địa phương trước ngày 15/8. Dự kiến hơn 151 tỷ đồng được bố trí mua sách đợt đầu cho các nhóm ưu tiên, gồm học sinh trường dân tộc nội trú, bán trú; học sinh tại xã biên giới, đặc khu Phú Quý, xã đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách.

Giáo viên vệ sinh lớp học chuẩn bị đón học sinh tựu trường

Từ những ngôi trường vùng khó đang được chỉnh trang từng ngày đến các công trình giáo dục mới gấp rút hoàn thiện, việc chuẩn bị cho năm học 2026 - 2027 đang diễn ra đồng thời ở nhiều địa bàn của Lâm Đồng. Những phòng học mới, khu nội trú mới hay những bộ sách giáo khoa được chuyển đến vùng sâu, vùng xa đều hướng đến mục tiêu để học sinh có thể bước vào năm học đúng thời điểm, trong điều kiện học tập ổn định hơn. Khi từng hạng mục được hoàn thành, từng phần việc được chuẩn bị chu đáo, năm học mới cũng dần hiện rõ trên khắp các vùng của Lâm Đồng.