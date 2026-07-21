Chính trị Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Văn Tám tri ân người có công tại khu vực Đam Rông Nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 21/7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Văn Tám cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công và thân nhân liệt sĩ tại các xã: Đam Rông 1, Đam Rông 2, Đam Rông 3 và Đam Rông 4.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lâm Đồng dâng hương tại bàn thờ liệt sĩ khi đến thăm gia đình ông Nguyễn Bá Nguyên (thân nhân liệt sĩ) tại thôn Pul, xã Đam Rông 1

Đến thăm gia đình ông Nguyễn Bá Nguyên, em trai liệt sĩ tại thôn Pul, xã Đam Rông 1, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Tám cùng đoàn công tác đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hi sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám động viên ông Đỗ Tiến Lạc tại xã Đam Rông 1, tham gia hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động 81%

Đoàn đã thăm các gia đình: ông Đỗ Tiến Lạc, ông Lưu Quang Ngọc (người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học) và ông Nguyễn Bá Nguyên (thân nhân liệt sĩ) tại xã Đam Rông 1; bệnh binh Đặng Văn Ngụ và thân nhân liệt sĩ K'Hoa tại xã Đam Rông 2; các thương binh: Đinh Xuân Bách, Phạm Văn Tộ, Trần Thanh Hải tại xã Đam Rông 3; thương binh Trần Thị Chính và thân nhân liệt sĩ K'rã Jãn K'Brê tại xã Đam Rông 4.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám tặng quà cho gia đình ông K’Hoa (thân nhân Liệt sĩ) là đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Đam Rông 2

Tại các nơi đến thăm, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Tám khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", coi công tác chăm lo người có công với cách mạng là trách nhiệm chính trị và tình cảm thiêng liêng.

Những năm qua, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi, thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công và gia đình chính sách.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám cùng đoàn công tác thăm, tặng quà thương binh Phạm Văn Tộ, xã Đam Rông 3, nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Đồng chí Nguyễn Văn Tám đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, nhất là những trường hợp tuổi cao, sức khỏe yếu, hoàn cảnh khó khăn, để đạo lý tri ân không chỉ được gìn giữ bằng truyền thống mà còn được lan tỏa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày.

Đồng chí Nguyễn Văn Tám thăm hỏi, tặng quà gia đình thương binh Trần Thị Chính, xã Đam Rông 4

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, các gia đình chính sách, người có công và thân nhân liệt sĩ bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc; các gia đình khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tích cực đóng góp xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.