Thời sự Lâm Đồng Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình người có công tại khu vực Lâm Hà Ngày 17/7, nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà 14 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các xã thuộc khu vực Lâm Hà.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm, động viên gia đình ông Phùng Quang Minh (thôn Liên Trung, xã Tân Hà Lâm Hà)

Tại xã Đinh Văn Lâm Hà, đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Thanh (thôn Văn Tâm); ông Vũ Hải Lý, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (thôn Thanh Bình 3); ông Nguyễn Hữu Định, thương binh, đồng thời thờ cúng liệt sĩ (thôn Văn Tâm) và ông Hồ Văn Lâm, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (thôn Hà Trung).



Đ ồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm tặng quà thương binh Hồ Xuân Sơn (thôn Phúc Tiến, xã Phúc Thọ Lâm Hà)

Tại xã Phúc Thọ Lâm Hà, đoàn đến thăm các gia đình ông Hồ Xuân Sơn, thương binh (thôn Phúc Tiến); bà Đào Thị Liên, vợ liệt sĩ (thôn Tân An); và bà Đàm Thị Vui, thân nhân liệt sĩ (thôn Bằng Sơn).



Đoàn thăm và tặng quà gia đình chính sách Đào Thị Liên (thôn Tân An, xã Phúc Thọ Lâm Hà)

Đoàn cũng đến thăm bà Nguyễn Thị Kim Hồng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (thôn Ngọc Sơn); bà Nguyễn Thị Ninh, thương binh (thôn Đam Pao) và ông Hoàng Văn, bệnh binh (thôn Đạ R’Kôn), xã Phú Sơn Lâm Hà.



Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tôn Thiện Đồng và đoàn thăm hỏi, động viên gia đình bà Đàm Thị Vui (xã Phúc Thọ Lâm Hà)

Tại xã Tân Hà Lâm Hà, đồng chí Tôn Thiện Đồng cùng các thành viên trong đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Mạc (thôn Đan Hà); ông Kiều Thanh Hòa, thương binh, bệnh binh (thôn Phúc Thọ); thương binh Phùng Quang Minh (thôn Liên Trung) và ông Vũ Quang Hợp (thôn Hải Hà).



Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tôn Thiện Đồng thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Mạc (xã Tân Hà Lâm Hà)

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Tôn Thiện Đồng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm và động viên gia đình ông Kiểu Thanh Hòa (thôn Phúc Thọ, xã Tân Hà Lâm Hà)

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hi sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.



Đoàn thăm và tặng quà gia đình ông Vũ Quang Hợp (thôn Liên Trung, xã Tân Hà Lâm Hà)

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Thanh (thôn Văn Tâm, xã Đinh Văn Lâm Hà)

Đồng chí Tôn Thiện Đồng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã thường xuyên quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; chăm lo thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần, nhất là đối với những gia đình còn gặp khó khăn trong cuộc sống.



Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng trò chuyện, động viên gia đình chính sách Nguyễn Hữu Dinh (thôn Văn Tâm, xã Đình Văn Lâm Hà)

Đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng thăm hỏi, tặng quà cho ông Hoàng Vân (xã Phú Sơn Lâm Hà)

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.