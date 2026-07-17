Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thăm, tặng quà gia đình người có công tại khu vực Lâm Hà
Ngày 17/7, nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng chí Tôn Thiện Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lâm Đồng làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà 14 gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại các xã thuộc khu vực Lâm Hà.
Tại xã Đinh Văn Lâm Hà, đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Võ Thị Thanh (thôn Văn Tâm); ông Vũ Hải Lý, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (thôn Thanh Bình 3); ông Nguyễn Hữu Định, thương binh, đồng thời thờ cúng liệt sĩ (thôn Văn Tâm) và ông Hồ Văn Lâm, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng (thôn Hà Trung).
Tại xã Phúc Thọ Lâm Hà, đoàn đến thăm các gia đình ông Hồ Xuân Sơn, thương binh (thôn Phúc Tiến); bà Đào Thị Liên, vợ liệt sĩ (thôn Tân An); và bà Đàm Thị Vui, thân nhân liệt sĩ (thôn Bằng Sơn).
Đoàn cũng đến thăm bà Nguyễn Thị Kim Hồng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học (thôn Ngọc Sơn); bà Nguyễn Thị Ninh, thương binh (thôn Đam Pao) và ông Hoàng Văn, bệnh binh (thôn Đạ R’Kôn), xã Phú Sơn Lâm Hà.
Tại xã Tân Hà Lâm Hà, đồng chí Tôn Thiện Đồng cùng các thành viên trong đoàn đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Mạc (thôn Đan Hà); ông Kiều Thanh Hòa, thương binh, bệnh binh (thôn Phúc Thọ); thương binh Phùng Quang Minh (thôn Liên Trung) và ông Vũ Quang Hợp (thôn Hải Hà).
Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Tôn Thiện Đồng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hi sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng địa phương ngày càng phát triển.
Đồng chí Tôn Thiện Đồng cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã thường xuyên quan tâm, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; chăm lo thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần, nhất là đối với những gia đình còn gặp khó khăn trong cuộc sống.
Hoạt động thăm hỏi, tặng quà thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, Mẹ Việt Nam Anh hùng và những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.