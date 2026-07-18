Thời sự Lâm Đồng Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Huy Thành trao quà tri ân người có công tại Đạ Huoai Ngày 18/7, đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, gặp mặt, trao tặng quà cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn Đạ Huoai.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Huy Thành thăm và trao quà tri ân người có công tại Đạ Huoai

Hoạt động nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026)

Tại xã Đạ Huoai, đoàn đã thăm và trao quà cho thương binh Nguyễn Văn Cầm; bệnh binh Nguyễn Hữu Thư; các bà Cao Thị Inh và Trịnh Thị Cũi là thân nhân liệt sĩ.

Tại xã Đạ Huoai 2, đoàn đã thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Tiến, thương binh 3/4 và bà Đinh Thị Chuyện, thân nhân liệt sĩ. Tại xã Đạ Huoai 3, đoàn đã đến thăm, tặng quà ông Ka Điểu là bệnh binh và bà Hoàng Thị Lượng, thân nhân liệt sĩ.

Tại chuyến thăm, đồng chí Bùi Huy Thành cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, động viên các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hi sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Huy Thành trao nhiều phần quà đến các gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ

Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; kịp thời giải quyết đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định, bảo đảm người có công luôn được quan tâm, chăm sóc chu đáo, góp phần phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bùi Huy Thành trao nhiều phần quà đến các gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ

Nhân dịp này, đoàn công tác đã trao nhiều phần quà đến các gia đình người có công và thân nhân liệt sĩ. Những phần quà không chỉ thể hiện sự tri ân, tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và chính quyền địa phương đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng truyền thống đền ơn đáp nghĩa, "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc.