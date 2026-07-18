Chính trị Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng Bùi Huy Thành trao quà tri ân người có công tại Đạ Tẻh Sáng 18/7, Đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng do đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, gặp mặt và trao tặng quà cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu tại hai xã Đạ Tẻh và Đạ Tẻh 2 nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Quang cảnh buổi gặp mặt

Tại xã Đạ Tẻh, Đoàn công tác đã trao tặng quà cho các ông Trương Hoài Vũ (thương binh 24%); K'Oanh (thương binh 51%); Hoàng Văn Lù (bệnh binh 75%); Hồ Đức Hoành (thương binh 52%).

Ở xã Đạ Tẻh 2, Đoàn công tác đã trao quà cho Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phan Thị Tự; các ông Trịnh Đức Gia (thương binh 35%); Lê Trung Tiển (thương binh 28%, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người thờ cúng liệt sĩ); Trần Ngọc Cẩm (thương binh 22%).

Đồng chí Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi gặp mặt

Đồng chí Bùi Huy Thành đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các đại biểu, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng qua các thời kỳ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định, Đảng, Nhà nước và tỉnh Lâm Đồng luôn đặc biệt quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công; đồng thời mong muốn các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đạ Tẻh 2 thay mặt lãnh đạo địa phương khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công trên địa bàn

Đại diện các gia đình người có công bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và địa phương. Các gia đình khẳng định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đại diện người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu tham dự buổi gặp mặt

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và nghĩa tình, góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", khẳng định sự tri ân của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.