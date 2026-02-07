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    Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng phát huy vai trò trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

    Tuấn Hương 02/07/2026 17:19

    Chiều 2/7, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

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    Đồng chí Nguyễn Vĩnh Phúc, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

    Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu cùng tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, phát huy vai trò trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của tỉnh.

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    Viên chức, người lao động Trường Chính trị tỉnh dự hội nghị

    Công tác đào tạo, bồi dưỡng đạt kế hoạch, trong 6 tháng đầu năm, nhà trường đã tổ chức được 32/61 lớp với 2.149 học viên, đạt 52,4% so với kế hoạch cả năm được Tỉnh ủy phê duyệt; 100% các lớp hoàn thành chương trình được tổ chức đánh giá chất lượng theo quy định.

    Cùng với đó, công tác nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn tiếp tục được quan tâm, từng bước gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và yêu cầu phát triển địa phương. Nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện 1 đề tài khoa học cấp tỉnh; ban hành quyết định thực hiện 5 đề tài khoa học cấp cơ sở; tổ chức 2 hội thảo khoa học cấp trường… Ngoài ra, đội ngũ giảng viên còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, viết bài cho các báo, tạp chí có chỉ số ISSN…

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    Đại biểu thảo luận tại hội nghị

    Công tác tổ chức hoạt động quản lý và xây dựng cơ quan, xây dựng văn hóa trường Đảng được quan tâm. Kỷ luật, kỷ cương hành chính được giữ vững; đoàn kết nội bộ được tăng cường; quốc phòng, an ninh, an toàn cơ quan bảo đảm… Tính đến thời điểm 30/6/2026, Trường Chính trị tỉnh đạt 43/51 chỉ tiêu của chuẩn mức độ 1 (đạt 84,31%).

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    Quang cảnh hội nghị

    Hội nghị đã đánh giá nguyên nhân đạt được cũng như hạn chế; đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

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    Khen thưởng đột xuất viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc tại các cuộc thi do Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tổ chức trong quý II năm 2026

    Tại hội nghị, Trường Chính trị tỉnh đã khen thưởng đột xuất cho viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc tại các cuộc thi do Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng tổ chức trong quý II năm 2026.

    Tuấn Hương Tuấn Hương

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            Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng phát huy vai trò trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
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