Giáo dục - Đào tạo Trường chuẩn quốc gia: Giải pháp nào để về đích cuối năm? Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện sau 6 tháng đầu năm 2026 chưa đạt kế hoạch, đòi hỏi những giải pháp quyết liệt để hoàn thành mục tiêu cuối năm.

Nhờ nỗ lực đạt chuẩn quốc gia, học sinh Trường Tiểu học Hà Huy Tập có điều kiện học tập tốt hơn

Đạt chuẩn không chỉ là “đích đến”

“Để được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia không phải là câu chuyện của vài tháng mà là cả quá trình nhiều năm phấn đấu của địa phương và nhà trường”. Đó là chia sẻ của Hiệu trưởng Chu Văn Duy - Trường Tiểu học Hà Huy Tập (xã Quảng Tín) khi nhắc lại hành trình đưa nhà trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia vào tháng 1/2026. Theo lãnh đạo nhà trường, từ tháng 10/2025, tập thể cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên đã bước vào giai đoạn “nước rút”, rà soát toàn bộ các tiêu chí để hoàn thiện hồ sơ. Khó khăn lớn nhất là cơ sở vật chất, bởi nhà trường không thể chủ động mà phụ thuộc vào nguồn lực đầu tư của địa phương. Khi được chính quyền quan tâm xây dựng, bổ sung phòng học, trang thiết bị dạy học, cùng với sự đồng lòng của tập thể sư phạm, các tiêu chí từng bước được hoàn thiện.

Theo Hiệu trưởng nhà trường, giá trị lớn nhất của việc đạt chuẩn quốc gia không nằm ở danh hiệu mà ở những chuyển biến về chất lượng giáo dục. Điều kiện dạy học được cải thiện giúp giáo viên đổi mới phương pháp, phát huy hiệu quả thiết bị; phụ huynh thêm tin tưởng, số học sinh đăng ký vào trường trong năm học mới cũng tăng. Câu chuyện của Trường Tiểu học Hà Huy Tập cho thấy, trường đạt chuẩn quốc gia không chỉ là hoàn thành các tiêu chí mà còn tạo nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đây cũng là chỉ tiêu quan trọng trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng, hướng tới xây dựng hệ thống trường học đồng bộ, hiện đại. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu này trên toàn tỉnh vẫn còn nhiều thách thức.

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Cần đầu tư đúng trọng tâm để tăng tốc

Theo báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026 của UBND tỉnh, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia ước đạt 65,55%, thấp hơn mục tiêu trên 70% đề ra trong năm. Đây cũng là nội dung được nhiều đại biểu HĐND tỉnh quan tâm chất vấn tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026.

Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Bích Liên cho biết, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5527/KH-UBND về xây dựng trường công lập đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Đến ngày 30/5/2026, sở đã thẩm định, khảo sát và công nhận 103 đơn vị, trong đó có 49 đơn vị công nhận mới và 54 đơn vị công nhận lại. Hiện toàn tỉnh có 936/1.434 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt 65,27%; riêng khối trường phổ thông có 688/1.034 trường đạt chuẩn, đạt 66,54%.

Theo bà Lê Thị Bích Liên, trong những tháng cuối năm, ngành sẽ tập trung phối hợp với UBND các xã, phường, đặc khu triển khai công tác đánh giá ngoài theo kế hoạch nhằm hoàn thành và vượt chỉ tiêu tỉnh giao trong quý IV/2026. Để tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất - một trong những “điểm nghẽn” lớn nhất hiện nay, tỉnh đang ưu tiên nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Trong tổng số 378 công trình, dự án được đề xuất giai đoạn 2026 - 2030 với nhu cầu vốn khoảng 6.656 tỷ đồng, tỉnh đã lựa chọn 226 dự án để ưu tiên đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn. Nhiều dự án đã được bố trí khởi công trong năm 2026, số còn lại tiếp tục hoàn thiện thủ tục để triển khai theo lộ trình, tạo nền tảng nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trong những năm tới.

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Tại phiên chất vấn, đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, ngành giáo dục cần nhìn nhận rõ nguyên nhân vì sao tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn chưa đạt kế hoạch; rà soát chính xác những trường đủ điều kiện để tập trung nguồn lực đầu tư. Đồng thời xây dựng lộ trình nâng cấp các trường đã đạt chuẩn nhưng cơ sở vật chất xuống cấp nhằm tránh tình trạng “mất chuẩn”. Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, xây dựng đội ngũ nhà giáo “vừa hồng, vừa chuyên”. Tăng cường giáo dục đạo đức để các trường đạt chuẩn phát huy hiệu quả thực chất và những trường chưa đạt từng bước hoàn thiện các tiêu chí.