Học và làm theo Bác Hồ Trường Đại học Đà Lạt: Học tập và làm theo Bác gắn với nâng cao chất lượng đào tạo Thời gian qua, Trường Đại học Đà Lạt đã đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với nâng cao chất lượng đào tạo, ngày càng khẳng định vị thế của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có chất lượng hàng đầu ở khu vực.

Tỷ lệ tuyển sinh của Trường Đại học Đà Lạt tăng theo từng năm

Học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu

Theo TS Lê Minh Chiến - Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt, thời gian qua, nhà trường luôn chú trọng đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh viên nhà trường bằng nhiều hình thức phong phú.

Nhà trường luôn chú trọng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; đồng thời nâng cao ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và người học đối với âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; quyết liệt trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời định hướng dư luận cho cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên. Qua đó, tạo được sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của quần chúng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

“Việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng đi vào chiều sâu, có kết quả thực chất, được cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên hưởng ứng, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung của nhà trường”, TS Lê Minh Chiến cho biết.

Theo Bảng xếp hạng đại học Việt Nam 2024, Trường Đại học Đà Lạt xếp thứ 33 trong Top 100 trường đại học tốt nhất của cả nước.

Nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo

Với chủ trương xuyên suốt và chính sách nhất quán xem đầu tư cho con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững, thời gian qua, công tác xây dựng đội ngũ luôn được trường quan tâm thực hiện. Trường Đại học Đà Lạt đã ban hành và triển khai nhiều chính sách kịp thời, thỏa đáng để hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và chuyên viên cả về năng lực chuyên môn, phương pháp giảng dạy, ngoại ngữ... Nhờ đó, chất lượng đội ngũ được nâng cao rõ rệt, nhiều giảng viên, nhà khoa học của trường là chuyên gia đầu ngành trên lĩnh vực nghiên cứu của mình, có uy tín cao ở tầm quốc gia và thế giới. Hiện, trường có 454 viên chức và người lao động, trong đó có 1 giáo sư, 19 phó giáo sư, 113 tiến sĩ.

Trong định hướng phát triển, Trường Đại học Đà Lạt xác định thế mạnh trong đào tạo và nghiên cứu khoa học các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, du lịch, các lĩnh vực xã hội nhân văn, phù hợp với thế mạnh và định hướng phát triển của tỉnh Lâm Đồng...

Do đó, tỷ lệ tuyển sinh của trường tăng theo từng năm. Kết quả tuyển sinh đại học hệ chính quy đạt trung bình trên 98% so với chỉ tiêu đăng ký, quy mô tuyển sinh đại học chính quy đạt trên 2.800 sinh viên/1 năm. Công tác tuyển sinh hệ vừa làm vừa học hàng năm đạt mức 38,9% so với quy mô tuyển sinh hệ chính quy. Trường đã chủ động mở mới một số ngành đào tạo sau đại học, tăng ngành đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ. Hiện nay, trường giữ ổn định quy mô đào tạo với hơn 12.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh với 3 bậc đào tạo: Tiến sĩ 7 ngành, thạc sĩ 10 ngành, đại học 40 ngành.

Hoạt động chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp được trường quan tâm và đạt được nhiều kết quả tốt. Trường đã ký Biên bản ghi nhớ và thực hiện hợp tác với 60 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; trong đó, có những dự án có kinh phí lớn, hiệu quả cao, phục vụ hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo.