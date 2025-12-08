Đời sống Trường Đại học Đà Lạt tổ chức hội thảo về chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2030 Từ ngày 9 - 12/8, tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, Trường Đại học Đà Lạt đã tổ chức Hội thảo chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Các đồng chí chủ trì điều hành Hội thảo

Ông Trần Việt Hùng, Nguyên Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng và hơn 80 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục, giảng viên đã tham gia.

Hội thảo là diễn đàn khoa học nhằm phân tích, đánh giá và tổng hợp các quan điểm, các đề xuất của các chuyên gia, nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý về định hướng phát triển Trường Đại học Đà Lạt trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học, hội nhập quốc tế và chuyển đổi số.

Đặc biệt, nhấn mạnh vào các nội dung trọng tâm của Nghị quyết 57/NQ-TW về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Tiến sĩ Lê Minh Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Tiến sĩ Lê Minh Chiến, Hiệu trưởng Trường Đại học Đà Lạt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng chiến lược phát triển để nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Thông qua Hội thảo để đánh giá hiện trạng, năng lực và tiềm năng của Trường Đại học Đà Lạt trong việc thực hiện các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ chiến lược phát triển lâu dài của nhà trường.

Đại biểu tham gia thảo luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số nội dung như: Một số định hướng chiến lược xây dựng Trường Đại học Đà Lạt trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao hàng đầu khu vực; Chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Xây dựng đội ngũ cán bộ Trường Đại học Đà Lạt trong bối cảnh chuyển đổi số và đột phá khoa học công nghệ theo Nghị quyết 57-NQ/TW; Phương án tự chủ tài chính của Trường Đại học Đà Lạt giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045; Chiến lược chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác quản lý, giảng dạy và nghiên cứu khoa học… các vấn đề về chiến lược chuyển đổi số, nghiên cứu khoa học liên ngành và phát triển du lịch…

Nhiều tham luận từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu và doanh nghiệp đã mang đến những góc nhìn đa chiều, đóng góp những giải pháp mang tính chiến lược nhằm đưa Trường Đại học Đà Lạt phát triển vững mạnh, trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học uy tín trong nước và quốc tế.

Kết thúc Hội thảo, lãnh đạo nhà trường ghi nhận các ý kiến đóng góp của đại biểu tham dự và khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện chiến lược phát triển; đồng thời, triển khai các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Lâm Đồng và cả nước.