Trường hợp được đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ông Phạm Văn Chung (Hà Nội) được tặng cho thửa đất diện tích 145 m2, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tháng 02/2024, trong đó 40 m2 là đất ở và 105 m2 là đất trồng cây lâu năm.

Tại trích lục thửa đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có xác định vị trí phần đất ở và đất cây lâu năm, phần đất ở 40 m2 giáp ngõ và 105 m2 đất trồng cây lâu nằm phía trong. Ranh giới giữa 2 loại đất này được đánh dấu bằng nét đứt. Tuy nhiên, hiện trạng thực tế tại vị trí đất trồng cây lâu năm có ngôi nhà do cha ông để lại diện tích 40 m2, được xây từ đầu những năm 1990. Nay ông Chung phát hiện vị trí đất ở không trùng khớp với vị trí ngôi nhà (hoặc ngược lại) và muốn đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để phù hợp hiện trạng.

Ông Chung hỏi, ông có thể đề nghị đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bằng việc xóa bỏ nét đứt phân biệt phần đất ở và đất trồng cây lâu năm trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Pháp luật về đất đai không có quy định về việc thể hiện ranh giới giữa phần đất ở và đất trồng cây lâu năm trong trường hợp thửa đất gồm đất ở và đất khác.

Theo quy định tại khoản 4 mục I của Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về bản đồ địa chính thì chỉ quy định ranh giới của công trình trên đất là nhà ở được thể hiện bởi các đường nét đứt. Đồng thời, pháp luật đất đai năm 2024 đã có quy định cụ thể việc đính chính Giấy chứng nhận đã cấp tại khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai năm 2024.

Trình tự, thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp tại mục XIV nội dung C Phần V Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai.

Do đó, đề nghị ông liên hệ với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.