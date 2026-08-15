Trường hợp hưởng và thôi hưởng phụ cấp chức vụ

Bà Trần Thị Hương (Cao Bằng) hỏi, Phó Chủ tịch UBND xã đang hưởng phụ cấp chức vụ 0,5, được điều động đến xã khác theo nguyện vọng cá nhân, vị trí chuyên viên, không có phụ cấp, thì có được bảo lưu phụ cấp chức vụ không? Nếu được thì quy định tại văn bản nào?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Ngày 05/01/2005, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó tại khoản 2 Mục II Thông tư đã quy định trường hợp được hưởng và thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Trường hợp bà Trần Thị Hương sau khi đã được tỉnh điều động đến xã khác theo nguyện vọng cá nhân thì thuộc thẩm quyền quyết định của thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, quyết định.