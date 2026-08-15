Tin mới

    Trường hợp hưởng và thôi hưởng phụ cấp chức vụ

    15/08/2026 10:03

    Bà Trần Thị Hương (Cao Bằng) hỏi, Phó Chủ tịch UBND xã đang hưởng phụ cấp chức vụ 0,5, được điều động đến xã khác theo nguyện vọng cá nhân, vị trí chuyên viên, không có phụ cấp, thì có được bảo lưu phụ cấp chức vụ không? Nếu được thì quy định tại văn bản nào?

    Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

    Ngày 05/01/2005, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 02/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với cán bộ, công chức, viên chức, trong đó tại khoản 2 Mục II Thông tư đã quy định trường hợp được hưởng và thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

    Trường hợp bà Trần Thị Hương sau khi đã được tỉnh điều động đến xã khác theo nguyện vọng cá nhân thì thuộc thẩm quyền quyết định của thủ trưởng cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, quyết định.


    Theo baochinhphu.vn
    https://baochinhphu.vn/truong-hop-huong-va-thoi-huong-phu-cap-chuc-vu-102260812094308534.htm
    Copy Link
    https://baochinhphu.vn/truong-hop-huong-va-thoi-huong-phu-cap-chuc-vu-102260812094308534.htm

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Chính sách
      Trường hợp hưởng và thôi hưởng phụ cấp chức vụ
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO