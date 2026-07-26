Bà Dương Thị Thanh Hà (Lai Châu) là viên chức hơn 10 năm, sau đó làm việc trong các hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ đến nay được 2 năm. Bà Hà hỏi, khi chuyển sang công chức bà có được xét chuyển luôn không, hay phải thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP quy định các trường hợp không thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch đối với các trường hợp, bao gồm:

"a) Tiếp nhận các trường hợp quy định tại điểm b, c và điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị định này vào công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý;

b) Tiếp nhận các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định này vào làm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý".

Căn cứ quy định nêu trên và chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định tại Điều 67 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP và của cơ quan sử dụng công chức quy định tại Điều 68 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ, đề nghị bà Dương Thị Thanh Hà trao đổi với cơ quan quản lý, cơ quan sử dụng công chức nơi công tác để được xem xét, hướng dẫn, giải quyết theo thẩm quyền.