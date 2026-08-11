Trường hợp nào dự án ODA phải trình lại đề xuất?

Đối với dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư: cơ quan chủ quản tiếp tục thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư (lần đầu) theo quy định của pháp luật về đầu tư công và Nghị định số 242/2025/NĐ-CP (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 119/2026/NĐ-CP), không phải trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh đề xuất dự án đã được phê duyệt.

Tại điểm c khoản 5 Điều 10 (quy định chuyển tiếp Luật Đầu tư công) Luật số 90/2025/QH15 quy định chuyển tiếp đối với dự án ODA như sau:

"c) Đối với trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề xuất dự án trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, cơ quan chủ quản thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của Luật này và không phải thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh đề xuất dự án".

Ông Phạm An Trung (Hà Nội) hỏi, đối với dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án trước ngày Luật này có hiệu lực, nhưng chưa phê duyệt chủ trương đầu tư, sau khi Luật này có hiệu lực, nội dung chủ trương có thay đổi so với đề xuất dự án thì cá nhân, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư có phải trình lại Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh đề xuất dự án trước khi quyết định chủ trương đầu tư (lần đầu) không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Điểm c khoản 5 Điều 10 Luật số 90/2025/QH15nêu trên là quy định chuyển tiếp áp dụng đối với trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư của các dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề xuất dự án trước ngày Luật có hiệu lực thi hành.

Do đó, quy định này không điều chỉnh trực tiếp trường hợp ông Trung hỏi, liên quan đến dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư lần đầu.

Đối với trường hợp này, việc thực hiện theo quy định chuyển tiếp tại khoản 3 Điều 97 Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 44 Điều 1 Nghị định số 119/2026/NĐ-CP ngày 03/4/2026 của Chính phủ), cụ thể như sau:

"Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án, chủ trương huy động sử dụng vốn vay trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định của Nghị định này. Trường hợp thay đổi các nội dung: Bên cho vay dự kiến; mục đích sử dụng vốn vay; trị giá vay nước ngoài (tính theo nguyên tệ) thì thực hiện theo quy định điều chỉnh đề xuất khoản vay tại Nghị định này".

Căn cứ quy định nêu trên, đối với dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án nhưng chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư: cơ quan chủ quản tiếp tục thực hiện trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư (lần đầu) theo quy định của pháp luật về đầu tư công và Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 119/2026/NĐ-CP), không phải trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh đề xuất dự án đã được phê duyệt.

Đối với trường hợp nội dung chủ trương đầu tư có thay đổi so với đề xuất dự án đã được phê duyệt thuộc một trong các nội dung quy định nêu trên, thì cơ quan chủ quản thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh đề xuất khoản vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 242/2025/NĐ-CP ngày 10/9/2025 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 119/2026/NĐ-CP) trước khi cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.