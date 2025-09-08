Ông Nguyễn Thanh Trọng (An Giang) là một chủ một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Trong quá trình kinh doanh, công ty ông gặp khó khăn trong việc hiểu thế nào là miễn giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ.

Cụ thể, công ty ông Trọng có một phương tiện là xe ô tô tải có khối lượng chuyên chở theo thiết kế là 1.900 kg. Xe này không phải là xe bồn chuyên dụng để vận chuyển xăng dầu.

Tại điểm c khoản 8 Điều 14 Nghị định số 161/2024/NĐ-CP có ghi "nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây được miễn cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại Nghị định này...Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là nhiên liệu lỏng có tổng dung tích nhỏ hơn 1.500 lít".

Câu này được hiểu là, (1) nếu từng lần vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là nhiên liệu lỏng có tổng dung tích nhỏ hơn 1.500 lít thì được miễn giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm không phân biệt khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế của phương tiện vận chuyển (nếu không quá tải trọng cho phép), hay là (2) nếu phương tiện vận chuyển có khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế vượt 1.200 kg (quy đổi từ tổng dung tích nhiên liệu 1.500 lít với khối lượng riêng là 0.8 kg/lít). Khi vận chuyển nhiên liệu lỏng thì phải có giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm không phân biệt dung tích nhiên liệu lỏng mang theo là bao nhiêu? Hay còn cách hiểu nào khác?

Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Tại điểm c khoản 8 Điều 14 Nghị định số 161/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và trình tự, thủ tục cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn cho người lái xe hoặc người áp tải vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường bộ quy định:

"8. Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong quá trình vận chuyển; nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây được miễn cấp giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại Nghị định này:

… c) Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là nhiên liệu lỏng có tổng dung tích nhỏ hơn 1.500 lít;".

Theo đó, việc vận chuyển hàng nguy hiểm là nhiên liệu lỏng có quy định định lượng về dung tích được miễn cấp phép, không quy định tải trọng và loại phương tiện vận chuyển.

Phương tiện tham gia vận chuyển hàng nguy hiểm phải tuân thủ quy định tại Điều 9 Nghị định số 161/2024/NĐ-CP.

