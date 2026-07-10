Giáo dục - Đào tạo Trường nội trú, bán trú: Bệ đỡ nâng chất lượng giáo dục vùng sâu Không chỉ giúp học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) duy trì việc học, hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, hệ thống này cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ.

Học sinh Trường PTDTNT THCS - THPT Tuy Đức (xã Tuy Đức) được tham gia các lớp ngoại khóa về bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa

Giữ học sinh đến trường, nâng chất lượng giáo dục

Nhiều năm liền duy trì tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) THCS và THPT Đắk Glong (xã Quảng Khê) là một trong những điểm sáng của giáo dục vùng đồng bào DTTS. Từ ngôi trường dành cho học sinh ở những xã vùng sâu, vùng xa, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, tiếp tục học lên đại học, cao đẳng hoặc trở về địa phương công tác, từng bước góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ.

Ông Nguyễn Kiến Huyên, Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Glong cho biết: “Đối với nhiều học sinh vùng sâu, vùng xa, trường nội trú không chỉ là nơi học tập mà còn là “điểm tựa” để các em vượt qua rào cản về khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế và hoàn cảnh gia đình. Khi được học tập, sinh hoạt trong môi trường ổn định, được thầy cô kèm cặp thường xuyên, học sinh có điều kiện phát huy năng lực, nuôi dưỡng ước mơ và tiếp tục học lên các bậc học cao hơn. Đây cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của mô hình trường PTDTNT đối với vùng đồng bào DTTS”.

Không chỉ nâng cao chất lượng dạy học, nhà trường còn chú trọng giáo dục kỹ năng sống, tổ chức hoạt động trải nghiệm, xây dựng môi trường học tập thân thiện, giúp học sinh hình thành ý thức tự lập, tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên. Nhờ đó, Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Glong nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen trong phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT luôn đạt 100%.

Học sinh Trường PTDTNT THCS và THPT Đắk Glong cùng hỗ trợ nhau trong học tập.

Năm học 2025 - 2026, tiếp tục khẳng định chất lượng hệ thống trường học đặc thù này. Bậc mầm non có 100% cơ sở bảo đảm an toàn cho trẻ; bậc tiểu học 100% trường xây dựng kế hoạch an toàn trường học; bậc trung học có trên 97% học sinh đạt kết quả rèn luyện khá, tốt trở lên. Đặc biệt, 9/11 trường PTDTNT có học sinh dự thi đạt tỷ lệ tốt nghiệp THPT 100%.

Tiếp tục đầu tư để tạo nguồn nhân lực vùng đồng bào DTTS

Mặc dù cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh vùng đồng bào DTTS, song trước yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới, hệ thống trường PTDTNT, bán trú vẫn cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ hơn về quy mô và điều kiện dạy học.

Trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, bà Lê Thị Bích Liên - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, ngành sẽ tiếp tục rà soát, quy hoạch mạng lưới trường PTDTNT, bán trú phù hợp với quy mô học sinh và địa bàn dân cư vùng đồng bào DTTS. Qua đó, bảo đảm quyền học tập của học sinh, đồng thời tạo nguồn nhân lực lâu dài cho địa phương.

Học sinh các trường nội trú, bán trú có điều kiện được học tập, rèn luyện để phát triển toàn diện.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại; kiên cố hóa phòng học, phòng bộ môn, nhà ăn, khu ký túc xá và bổ sung thiết bị dạy học; tiếp tục tham mưu đầu tư 3 trong tổng số 5 trường PTDTNT liên cấp tiểu học và THCS tại các xã vùng biên giới để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh ngay từ năm học 2026 - 2027. Cùng với đó, ngành giáo dục sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình Giáo dục phổ thông 2018; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý; đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực...