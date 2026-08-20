Kinh tế Trưởng thôn trẻ Thổ Văn Liền mở hướng làm giàu từ nông nghiệp Ở thôn Phan Thanh, xã Hồng Thái (Lâm Đồng), anh Thổ Văn Liền được biết đến là một thanh niên năng động, nhiệt tình trong công tác xã hội và làm kinh tế giỏi.

Tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, anh Liền nuôi thêm bò vỗ béo

Những năm qua, anh Liền đã không ngừng nỗ lực, tìm hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp, từng bước nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế, với khát vọng làm giàu cho gia đình.

Tháng 7/2026, anh được bà con Nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Phan Thanh. Đây vừa là niềm vui, vừa là trách nhiệm để anh tiếp tục phát huy vai trò của người trẻ, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Sinh năm 1986, người dân tộc Chăm, học hết THPT, anh tiếp tục học liên thông ngành Luật tại Đại học Trà Vinh, sau đó xin vào phụ trách công tác truyền thanh của xã và nuôi ước mơ phát triển kinh tế để làm giàu.

Năm 2022, qua tìm hiểu từ những người đi trước, anh bắt đầu trồng tre lấy măng. Hiện, vườn tre của anh có diện tích hơn 5 sào với hơn 200 bụi đang phát triển rất tốt.

Anh Liền cho biết, những ngày đầu trồng tre cũng gặp không ít khó khăn, vất vả. Tuy nhiên, sau 4 năm gắn bó, anh nhận thấy đây là loại cây dễ trồng, cho sản lượng tốt. So với một số loại cây trồng khác, tre lấy măng có chi phí đầu tư thấp hơn nhưng mang lại nguồn thu khá ổn định. Đặc biệt, tre có thể sinh trưởng tốt ở những vùng đất xấu, khó canh tác.

Anh Thổ Văn Liền (ngoài cùng bên phải) trò chuyện, thăm hỏi động viên bà con trong thôn

Một trong những ưu điểm của cây tre là khả năng thích nghi cao với nhiều loại đất, kể cả đất bạc màu hay ven sông, ven hồ. Sau khoảng hơn một năm, cây bắt đầu cho thu hoạch và có thể tiếp tục cho măng trong nhiều năm nếu được chăm sóc tốt. Chi phí đầu tư ban đầu không cao, kỹ thuật trồng đơn giản, ít sâu bệnh và không tốn nhiều công chăm sóc.

Măng tươi sau khi thu hoạch được thương lái đến tận nhà thu mua. Trung bình mỗi tuần gia đình anh Liền có thêm hơn 1 triệu đồng từ nguồn thu này. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, trong thôn, gia đình nào có nhu cầu, anh đều sẵn sàng tặng cây giống để trồng thử.

Theo anh Liền nếu được chăm sóc, bón phân bảo đảm, cây tre có thể cho thu hoạch măng gần như quanh năm. Đặc biệt, tại những khu vực đất bồi ven sông, ven hồ, cây phát triển nhanh, năng suất măng cao hơn.

Những bụi tre đang cho thu hoạch của anh Thổ Văn Liền

Ngoài trồng tre lấy măng, anh còn làm thêm 1 ha lúa với 3 vụ mỗi năm. Đây cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình. Từ nguồn vốn tích lũy được từ trồng tre và sản xuất lúa, anh tiếp tục đầu tư mua bò để nuôi. Hiện đàn bò của gia đình có khoảng 10 con, phát triển tốt.

Việc kết hợp giữa trồng trọt và chăn nuôi giúp gia đình anh Liền có thêm nguồn thu nhập ổn định, từng bước cải thiện điều kiện kinh tế.

Không chỉ có khát vọng vươn lên trong phát triển kinh tế, anh Liền còn được biết đến là một trong những trưởng thôn trẻ nhiệt huyết, năng động, được người dân quý mến.

Bà Ngô Thị Hoài Trinh, Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thái cho biết, anh Thổ Văn Liền là thanh niên tích cực, gương mẫu, luôn hăng hái đi đầu trong phát triển kinh tế tại địa phương. Với vai trò Trưởng thôn, một đảng viên gương mẫu, anh Liền chủ động ứng dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý; triển khai các chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã đến người dân nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

Bí thư Đảng ủy xã Hồng Thái, bà Ngô Thị Hoài Trinh kỳ vọng, thời gian tới, khi mở rộng quy mô sản xuất, những mô hình kinh tế của anh Liền sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, đồng thời góp phần tạo việc làm cho lao động tại địa phương.

Tấm gương trẻ Thổ Văn Liền tại xã Hồng Thái đang tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần tuyên truyền, vận động Nhân dân thi đua phát triển kinh tế. Từ những mô hình cụ thể mang lại hiệu quả, người dân có thêm bài học để vận dụng, thêm động lực để vươn lên, cùng chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.