Thể thao 360 Truyền thông Thái Lan nhắc nhiều đến hai bàn phản lưới trong trận chung kết Báo chí Thái Lan bày tỏ sự tiếc nuối khi “Voi chiến” có thời điểm đứng trước cơ hội lớn để lội ngược dòng nhưng cuối cùng chỉ hòa Việt Nam 2-2, qua đó thua 2-4 sau hai lượt trận chung kết và chứng kiến đội chủ nhà bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026.

Ngay sau khi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 khép lại tối 26/8, nhiều tờ báo Thái Lan nhanh chóng đưa tin về thất bại của đội nhà trước Việt Nam.

Thairath: Thái Lan lỡ cơ hội ngược dòng giành chức vô địch

Lúc 21:54, Thairath đăng bài với tiêu đề: “Thái Lan hòa Việt Nam 2-2, thua chung cuộc 2-4, lỡ cơ hội ngược dòng giành chức vô địch ASEAN Cup 2026”.

Đây cũng là cách tờ báo hàng đầu Thái Lan khái quát trận chung kết: “Voi chiến” đã chơi tốt hơn so với trận lượt đi và có những thời điểm mở ra hy vọng lật ngược tình thế, nhưng không thể hoàn thành cuộc ngược dòng.

Thái Lan mở tỷ số trong hiệp một. Đáng chú ý, sang hiệp hai đội khách được hưởng phạt đền nhưng Kakana Khamyok không thể tận dụng khi đưa bóng đi vọt xà.

Sau đó Việt Nam gỡ hòa. Những diễn biến còn lại khiến Thái Lan không thể tạo ra cuộc lội ngược dòng cần thiết.

Kết quả hòa 2-2 đồng nghĩa với việc Thái Lan thua Việt Nam 2-4 sau hai lượt trận, qua đó không thể giành chức vô địch Đông Nam Á.

Ảnh chụp màn hình một bài báo trên báo Thái Lan viết về trận chung kết Asean Cup 2026

Khaosod: Hai bàn phản lưới giúp Việt Nam đăng quang lần thứ tư

Chỉ ba phút sau, lúc 21:57, Khaosod đăng bài với cách đặt tiêu đề đáng chú ý hơn:

“Đội tuyển Thái Lan phản lưới nhà 2 bàn, chỉ có được trận hòa, đưa Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á lần thứ 4”.

Ngay từ tiêu đề, Khaosod tập trung vào chi tiết gây tiếc nuối nhất với người Thái: những tình huống cầu thủ đội nhà đưa bóng về lưới nhà.

Tờ báo nhắc lại việc Thái Lan bước vào trận đấu tại Mỹ Đình trong hoàn cảnh bất lợi lớn sau khi đã để Việt Nam đánh bại 2-0 ngay trên sân nhà ở trận chung kết lượt đi.

Dù nỗ lực ở lượt về và có thời điểm thắp lại hy vọng lội ngược dòng, “Voi chiến” cuối cùng chỉ có được tỷ số hòa 2-2.

Khaosod xác nhận kết quả này giúp Việt Nam chính thức đăng quang ASEAN Cup lần thứ tư.

MGR Online: Thái Lan kết thúc giải với ngôi á quân

MGR Online cũng nhanh chóng đưa tin về kết quả trận đấu với tiêu đề:

“Thái Lan làm khách hòa Việt Nam 2-2 (chung cuộc 2-4), kết thúc ASEAN Cup 2026 với ngôi á quân”.

Tờ báo mô tả hoàn cảnh của Thái Lan khi bước vào trận lượt về: đội bóng của HLV Anthony Hudson đã thua Việt Nam 0-2 ở trận lượt đi và buộc phải chơi tấn công để tìm kiếm cuộc ngược dòng.

MGR Online nhấn mạnh đội hình tấn công của Thái Lan với những cái tên như Yotsakorn Burapha, Seksan Ratree, Kakana Khamyok và Teerasak Poeiphimai.

Tuy nhiên, kết quả 2-2 tại Mỹ Đình không đủ giúp đội khách đảo ngược tình thế. Với tổng tỷ số 2-4, Thái Lan phải chấp nhận vị trí á quân ASEAN Cup 2026.

Thai PBS nhấn mạnh quả phạt đền bị bỏ lỡ

Thai PBS bắt đầu cập nhật diễn biến trận chung kết từ 21:07 và dành sự chú ý cho bước ngoặt quan trọng đầu hiệp hai.

Theo Thai PBS, Thái Lan mở tỷ số ở phút 12 sau tình huống Nattapong Sairiya đưa bóng cho Seksan Ratree, trước khi Yotsakorn Burapha dứt điểm đưa đội khách vượt lên.

Cơ hội lớn nhất để Thái Lan tiến gần hơn tới cuộc lội ngược dòng xuất hiện ở phút 48.

Kakana Khamyok bị phạm lỗi trong vòng cấm và Thái Lan được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, chính Kakana lại sút bóng vọt xà ngang.

Chỉ bốn phút sau, Việt Nam có bàn gỡ hòa sau tình huống bóng chạm cột rồi bật vào thủ môn Chatchai Bootprom.

Báo Thái tiếc nuối nhiều hơn là cay đắng

Điểm chung đáng chú ý trong những bài báo Thái Lan xuất hiện ngay sau trận đấu là họ không mô tả đây là trận đấu mà Việt Nam hoàn toàn áp đảo Thái Lan.

Ngược lại, tâm điểm là sự tiếc nuối.

Thái Lan đã ghi bàn trước, kéo tổng tỷ số xuống còn 1-2 và sau đó được hưởng một quả phạt đền. Nếu Kakana Khamyok thực hiện thành công, cục diện trận chung kết có thể đã rất khác.

Nhưng “Voi chiến” không tận dụng được thời cơ.

Thairath dùng cách diễn đạt “ชวดแซงคว้าแชมป์”, có thể hiểu là “lỡ cơ hội ngược dòng giành chức vô địch”; Khaosod nhấn mạnh hai tình huống phản lưới; còn MGR Online đi thẳng vào kết cục: Thái Lan chỉ có thể kết thúc giải với vị trí á quân.

Ở chiều ngược lại, kết quả chung cuộc khẳng định Việt Nam mới là đội chiến thắng trong cuộc đấu kéo dài 180 phút.

Thắng 2-0 ngay trên đất Thái Lan rồi hòa 2-2 tại Mỹ Đình, Việt Nam vượt qua đại kình địch với tổng tỷ số 4-2, bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Và trong khi báo chí Thái Lan nói nhiều về những cơ hội bị bỏ lỡ của “Voi chiến”, chiếc cúp một lần nữa ở lại với “Những chiến binh Sao Vàng”.