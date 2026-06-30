Tsitsipas áp đảo vòng 1 Wimbledon 2026: Lời khẳng định sau cuộc chia tay định mệnh Stefanos Tsitsipas bắt đầu hành trình tại Wimbledon 2026 bằng chiến thắng 3-0 thuyết phục trước Hugo Gaston. Trong lần đầu thiếu vắng người cha trên ghế chỉ đạo, tay vợt Hy Lạp đã trình diễn thứ tennis đầy uy lực.

Stefanos Tsitsipas vừa gửi một thông điệp đanh thép tới phần còn lại của Wimbledon 2026 bằng màn trình diễn không tì vết trong ngày ra quân. Đối đầu với tay vợt người Pháp Hugo Gaston vào ngày 29/6 (giờ Việt Nam), hạt giống người Hy Lạp chỉ mất ba set đấu để ghi tên mình vào vòng tiếp theo với các tỷ số 6-1, 6-4 và 6-2.

Sự thống trị tuyệt đối từ những cú giao bóng

Trên mặt sân cỏ London, Tsitsipas đã thể hiện một phong độ giao bóng gần như hoàn hảo. Thống kê sau trận đấu cho thấy tay vợt 26 tuổi đã thực hiện thành công 8 cú ace, đạt tỷ lệ thắng điểm giao bóng một lên tới 88% và giao bóng hai là 65%. Đáng kinh ngạc hơn, trong suốt cả trận đấu, Tsitsipas không phải đối mặt với bất kỳ một break-point nào từ phía Gaston.

Sự chủ động của Tsitsipas không chỉ dừng lại ở các game cầm giao bóng. Anh liên tục gây áp lực lên đối thủ trong các tình huống trả giao, tạo ra tổng cộng 15 cơ hội bẻ game và tận dụng thành công 5 lần. Lối chơi tấn công áp đặt này khiến Hugo Gaston hoàn toàn bế tắc và không thể tìm thấy nhịp độ thi đấu cần thiết.

Thông số trận đấu Stefanos Tsitsipas Hugo Gaston Tỷ số các set 6-1, 6-4, 6-2 0 Cú Ace 8 0 Tỷ lệ thắng điểm giao bóng 1 88% - Số lần bẻ giao bóng thành công 5/15 0/0

Chương mới không có bóng dáng Apostolos

Điểm đáng chú ý nhất trong chiến thắng này không nằm ở các con số, mà ở khu vực kỹ thuật. Đây là giải Grand Slam đầu tiên Tsitsipas thi đấu mà không có sự đồng hành của cha mình, ông Apostolos Tsitsipas, trong vai trò huấn luyện viên. Quyết định chấm dứt mối quan hệ hợp tác kéo dài nhiều năm này được xem là bước đi mạo hiểm nhưng cần thiết để Tsitsipas tìm lại chính mình.

Hiện đã rơi xuống vị trí thứ 87 thế giới sau quãng thời gian sa sút, tay vợt người Hy Lạp đang nỗ lực tái cấu trúc sự nghiệp. Sự điềm tĩnh và tính kỷ luật trong trận gặp Gaston cho thấy những tín hiệu tích cực ban đầu từ thay đổi mang tính bước ngoặt này. Không còn những tranh cãi hay áp lực tâm lý từ băng ghế chỉ đạo, Tsitsipas dường như đang chơi thứ tennis tự do và thanh thoát hơn.

Thử thách cực đại mang tên Novak Djokovic

Chiến thắng chóng vánh ở vòng 1 là sự chuẩn bị không thể tốt hơn cho Tsitsipas trước cuộc đại chiến ở vòng 2. Đối thủ của anh sẽ là huyền thoại Novak Djokovic, người cũng vừa vượt qua tay vợt Wu Yibing sau 4 set đấu đầy căng thẳng.

Tsitsipas sẽ có màn so tài rất đáng chờ đợi với Djokovic ở vòng 1/32 Wimbledon năm nay.

Lịch sử đang đứng về phía tay vợt người Serbia khi anh đã giành chiến thắng trong cả 10 lần chạm trán gần nhất với Tsitsipas. Ký ức đau đớn nhất đối với người hâm mộ Hy Lạp có lẽ là trận chung kết Roland Garros 2021, nơi Tsitsipas đã dẫn trước 2 set nhưng vẫn để Djokovic ngược dòng giành chức vô địch.

Tuy nhiên, với một tâm thế mới và quyết tâm làm lại từ đầu, Tsitsipas đang kỳ vọng sẽ tạo nên bất ngờ tại mặt sân cỏ sở trường của đối thủ. Trận đấu giữa Tsitsipas và Djokovic chắc chắn sẽ là tâm điểm của vòng 1/32, nơi bản lĩnh của một cựu binh và khát khao của một kẻ đang tìm lại vinh quang sẽ va chạm mạnh mẽ.