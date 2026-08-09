Thời sự Từ Aquafarm đến Aquatech, Tập đoàn Việt Úc tiên phong công nghệ dẫn dắt tương lai ngành thủy sản Đánh dấu hành trình 25 năm hình thành và phát triển, ngày 8/8, tại Trung tâm hội nghị Happy Palace, phường Hàm Thắng, tỉnh Lâm Đồng, Tập đoàn Việt Úc đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập, chính thức công bố chiến lược phát triển giai đoạn mới với chủ đề “Tiên phong công nghệ - Vươn tầm thịnh vượng”.

Dự lễ kỷ niệm có Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, đại diện lãnh đạo các tỉnh Cà Mau, Khánh Hòa, An Giang, Lâm Đồng, Quảng Ninh và các đối tác, khách hàng của Tập đoàn Việt Úc.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Thứ trưởng Bộ Tài Chính Lê Tấn Cận cùng ban lãnh đạo Tập đoàn Việt Úc tại lễ kỷ niệm 25 năm

Giải bài toán của tương lai ngành thủy sản bằng khoa học - công nghệ

Nguồn nước, chất lượng con giống, dịch bệnh, biến đổi khí hậu hay yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững là những bài toán mà người nuôi thủy sản phải đối mặt trong nhiều năm qua. Khi những thách thức ấy ngày càng phức tạp, doanh nghiệp không còn được kỳ vọng cung cấp sản phẩm, mà phải tạo ra những giải pháp giúp người nuôi vận hành hiệu quả, ổn định và bền vững hơn.

Ông Lương Thanh Văn, Chủ tịch HĐQT, Nhà sáng lập Tập đoàn Việt Úc phát biểu tại sự kiện

Suốt quá trình 25 năm xây dựng vị thế dẫn đầu ngành tôm giống, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) - Nhà sáng lập Tập đoàn Việt Úc Lương Thanh Văn cho rằng, bài toán của doanh nghiệp không còn dừng ở việc giải quyết những vấn đề của từng vụ nuôi, mà là góp phần giải quyết những thách thức dài hạn của ngành thủy sản bằng khoa học - công nghệ và dữ liệu.

Từ tư duy đó, doanh nghiệp định hình tiên phong công nghệ là nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo và chính thức công bố định hướng trở thành Tập đoàn Công nghệ Thủy sản (Aquatech) tại lễ kỷ niệm 25 năm thành lập.

Màn trình diễn LED - Dance cùng laser mapping gây ấn tượng mạnh tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, ông Tôn Thất Đề, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Úc chia sẻ: “25 năm là một hành trình tự hào, nhưng Việt Úc 25+ sẽ là một chương mới đầy khát vọng. Chúng tôi đã sẵn sàng chuyển đổi từ Nuôi trồng thủy sản (Aquafarm) sang Công nghệ Thủy sản (Aquatech), định hướng chiến lược “Lead Local - Go Global” tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong chương trình chọn giống và sản xuất con giống trong nước. Đồng thời, từng bước đưa năng lực công nghệ thủy sản do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ ra thị trường quốc tế”.

Ông Tôn Thất Đề, thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Việt Úc phát biểu tại sự kiện

Dịp này, Tập đoàn Việt Úc giới thiệu 6 trụ cột chiến lược gồm: gen thủy sản, giống thủy sản, thức ăn thủy sản, nuôi trồng thủy sản, chế biến thủy sản và sắp ra mắt dược thủy sản.

Trong mô hình này, công nghệ di truyền và dữ liệu giữ vai trò trung tâm, kết nối toàn bộ chuỗi giá trị từ nghiên cứu, sản xuất đến các giải pháp hỗ trợ người nuôi. Dược thủy sản là mảng mới, tập trung phát triển các giải pháp phòng bệnh chủ động như vắc xin, vi sinh và các giải pháp chăm sóc sức khỏe vật nuôi.

Khoa học - công nghệ sẽ quyết định năng lực cạnh tranh của ngành thủy sản

Phát biểu tại sự kiện, ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ghi nhận những đóng góp của Tập đoàn Việt Úc trong 25 năm qua, đặc biệt là việc kiên trì đầu tư vào nghiên cứu, khoa học - công nghệ và con người. Theo Thứ trưởng, giá trị trong hành trình của Tập đoàn Việt Úc không chỉ nằm ở quy mô hay thị phần, mà còn ở việc góp phần thúc đẩy ngành tôm chuyển từ dựa vào lợi thế tự nhiên, sang dựa vào khoa học và công nghệ, từ cạnh tranh bằng sản lượng sang chất lượng và giá trị, từ tiếp nhận đến từng bước làm chủ công nghệ.

Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại sự kiện, ghi nhận những đóng góp nổi bật của Tập đoàn Việt Úc trong 25 năm qua

Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới xây dựng một ngành thủy sản có năng lực cạnh tranh cao và phát triển bền vững, Thứ trưởng nhấn mạnh, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ngày càng giữ vai trò quyết định. Giá trị của sản phẩm thủy sản trong tương lai không chỉ được xác định bởi sản lượng mà còn bởi nguồn gen, công nghệ sinh học, dữ liệu, tự động hóa, truy xuất nguồn gốc và năng lực tổ chức chuỗi giá trị.

Ông Lương Thanh Văn, Nhà sáng lập Tập đoàn Việt Úc tiếp đón Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng

Từ thực tiễn phát triển của Việt Úc, Thứ trưởng Võ Văn Hưng kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trên 4 phương diện: làm chủ các công nghệ lõi của ngành tôm; phát triển ngành tôm xanh, tuần hoàn và phát thải thấp; xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn kết doanh nghiệp - nhà khoa học - địa phương - người nuôi và góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia cho tôm Việt Nam.

“ Hy vọng Tập đoàn Việt Úc tiếp tục là một trong những doanh nghiệp tiên phong để Việt Nam không chỉ được biết đến là quốc gia xuất khẩu thủy sản lớn, mà còn từng bước khẳng định vị thế quốc gia làm chủ công nghệ thủy sản. Ông Võ Văn Hưng, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Định vị mới được bảo chứng bằng năng lực công nghệ di truyền đột phá Genomics

Trung tâm chiến lược chuyển mình của Tập đoàn Việt Úc chính là chương trình chọn giống bằng công nghệ di truyền Genomics. Hơn 15 năm qua, Việt Úc đã đầu tư bền bỉ cho công nghệ, từ bước đầu hợp tác với CSIRO (Australia) để tiếp nhận công nghệ, nay đội ngũ nhà khoa học Việt Úc đã có thể làm chủ chương trình, và không ngừng nâng cấp chương trình chọn giống lên độ chính xác cao. Không dừng lại ở phương pháp chọn lọc truyền thống theo dữ liệu trại, cây gia phả, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư chương trình chọn giống bằng phương pháp giải mã di truyền phân tử, nhận diện chính xác khác biệt ưu thế của từng cá thể, tạo nền tảng để phát triển các dòng giống có năng suất, khả năng thích nghi và tỷ lệ sống cao hơn.

Trung tâm chiến lược chuyển mình của Tập đoàn Việt Úc chính là chương trình chọn giống bằng công nghệ di truyền (Genomics)

Di sản của Tập đoàn Việt Úc không chỉ nằm ở công nghệ, mà ở dữ liệu di truyền qua nhiều thế hệ. Đó là chương trình chọn giống được phát triển liên tục qua nhiều năm, cơ sở dữ liệu với hàng triệu dữ liệu di truyền, đội ngũ nghiên cứu, năng lực làm chủ công nghệ cùng hệ sinh thái gồm 18 công ty thành viên hiện diện trên cả nước. Đây là những tài sản có giá trị lâu dài và rất khó sao chép, tạo nền tảng để Việt Úc phát triển từ doanh nghiệp nuôi trồng thành Tập đoàn Công nghệ Thủy sản.

Theo doanh nghiệp, công nghệ di truyền Genomics sẽ tiếp tục được mở rộng từ tôm thẻ sang cá tra, cá rô phi, tôm sú và nhiều loài khác, trở thành đòn bẩy trong chiến lược phát triển công nghệ của tập đoàn. Điều này giúp Việt Úc tự tin khi đặt mục tiêu giữ vững vị thế dẫn đầu chương trình chọn giống và sản xuất giống trong nước, nâng thị phần từ 32% lên 50% trong 5 năm tới.

Đại diện lãnh đạo và Ban Giám đốc công ty thực hiện nghi thức Cùng kích hoạt 25+, đánh dấu thời khắc mở ra chương phát triển tiếp theo của Tập đoàn Việt Úc

Từ nền tảng đó, Tập đoàn Việt Úc cũng bắt đầu triển khai chiến lược quốc tế hóa, với Trung Quốc được xác định là thị trường đầu tiên trong hành trình mở rộng ra toàn cầu.

Tập đoàn Việt Úc dự kiến đầu tư Viện Nghiên cứu Sinh học và Di truyền đạt chuẩn quốc tế tại Hoa Kỳ. Đây sẽ là trung tâm quy tụ các nhà khoa học và công nghệ tiên tiến, tập trung vào nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm và dịch vụ do Việt Úc làm chủ.

Tập thể lãnh đạo Tập đoàn Việt Úc trong lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập

Đây không chỉ là sự thay đổi về mô hình kinh doanh, mà còn thể hiện khát vọng xây dựng năng lực công nghệ do người Việt làm chủ, góp phần đưa ngành thủy sản Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.