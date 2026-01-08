Chính trị Từ cuốn cẩm nang đến cách làm mới trong công tác kiểm tra, giám sát Giữa những bảng biểu, hồ sơ và những con số tưởng chừng khô khan của công tác kiểm tra, giám sát, một thay đổi nhỏ trong cách tổ chức công việc có thể tạo nên khác biệt lớn. Từ nhu cầu rất thực của cơ sở, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tiến Thành đã xây dựng một cẩm nang nghiệp vụ gắn với giải pháp chuyển đổi số trong nhập liệu và tổng hợp số liệu, góp phần giúp công tác kiểm tra, giám sát trở nên nhẹ nhàng, chính xác và hiệu quả hơn.

Cẩm nang công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng là tài liệu hỗ trợ trực tiếp cho cán bộ cơ sở

Chuẩn hóa dữ liệu, nâng hiệu quả công việc

Không ít cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở từng quen với việc mở nhiều biểu mẫu cùng lúc, đối chiếu từng chỉ tiêu và tổng hợp báo cáo thủ công trong những ngày cận thời hạn. Việc lưu trữ, kiểm tra và cập nhật dữ liệu phân tán khiến quá trình xử lý mất nhiều thời gian, trong khi công việc lại đòi hỏi độ chính xác cao. Từ thực tế đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tiến Thành lựa chọn cách tiếp cận đơn giản nhưng thiết thực: chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, xây dựng cẩm nang hướng dẫn và ứng dụng Google Sheets để quản lý dữ liệu trên một hệ thống thống nhất.

“ Điều quan trọng nhất là cán bộ cảm thấy công việc thuận lợi hơn. Khi tiết kiệm được thời

gian nhập liệu và tổng hợp số liệu, họ có điều kiện tập trung nhiều hơn cho việc nghiên cứu hồ sơ, nắm tình hình cơ sở và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Bà Nguyễn Thị Thiên Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tiến Thành

Bà Nguyễn Thị Thiên Lý - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tiến Thành cho biết, sáng kiến xuất phát từ mong muốn hỗ trợ cán bộ cơ sở, trong điều kiện cơ sở vật chất và trình độ công nghệ thông tin còn hạn chế. Đặc biệt là các đồng chí cấp ủy mới được kiện toàn sau sắp xếp các khu phố, thuận lợi hơn trong việc tra cứu quy định, nhập liệu và tổng hợp báo cáo. “Cẩm nang được biên soạn theo hướng sát với công việc hằng ngày ở cơ sở, còn hệ thống nhập liệu được thiết kế để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng thuận tiện trên máy tính hoặc điện thoại”, bà Thiên Lý chia sẻ.

Điểm nổi bật của sáng kiến là việc chuẩn hóa toàn bộ nội dung báo cáo trên một biểu mẫu điện tử thống nhất. Thay vì phải thực hiện nhiều biểu mẫu riêng lẻ, các chi bộ và đảng bộ cơ sở chỉ cần nhập dữ liệu trực tiếp vào trang tính của đơn vị mình. Thông tin được liên kết và tổng hợp tự động về hệ thống chung của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, phục vụ công tác theo dõi, quản lý và xây dựng báo cáo.

Hệ thống cũng được thiết lập các chức năng kiểm soát như khóa vùng dữ liệu quan trọng, cảnh báo khi thiếu thông tin hoặc nhập sai định dạng. Nhờ đó, thời gian tổng hợp báo cáo được rút ngắn đáng kể, đồng thời hạn chế sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu. “Điều quan trọng nhất là cán bộ cảm thấy công việc thuận lợi hơn. Khi tiết kiệm được thời gian nhập liệu và tổng hợp số liệu, họ có điều kiện tập trung nhiều hơn cho việc nghiên cứu hồ sơ, nắm tình hình cơ sở và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn”, bà Thiên Lý cho biết thêm.

Trao tặng cẩm nang công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng cho cán bộ cơ sở tại hội nghị

Hình thành phương thức làm việc mới

Song song với giải pháp số hóa, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tiến Thành biên soạn “Cẩm nang công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng” như một tài liệu hỗ trợ trực tiếp cho cán bộ cơ sở. Cẩm nang hệ thống hóa các quy trình kiểm tra, giám sát, mẫu văn bản, một số vi phạm thường gặp và hướng dẫn thực hiện trên nền tảng số.

Việc tích hợp mã QR giúp tài liệu có thể cập nhật khi có quy định mới, tạo thuận lợi cho quá trình tra cứu và sử dụng. Thay vì phải tìm kiếm nhiều văn bản ở nhiều nguồn khác nhau, cán bộ cơ sở có thể tiếp cận nhanh các nội dung cần thiết ngay trong một tài liệu thống nhất.

Cẩm nang nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng vừa được Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tiến Thành phát hành

Giá trị của sáng kiến không chỉ nằm ở việc giảm giấy tờ hay rút ngắn thời gian tổng hợp báo cáo, mà còn góp phần hình thành phương thức làm việc mới trong công tác kiểm tra, giám sát: dữ liệu được kết nối, quy trình được chuẩn hóa và cán bộ chủ động hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Trong bối cảnh cải cách hành chính và chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ, cách làm của phường Tiến Thành cho thấy chuyển đổi số ở cơ sở có thể bắt đầu từ những giải pháp gần gũi, xuất phát từ nhu cầu thực tế. Từ một cuốn cẩm nang và một hệ thống nhập liệu đơn giản, công tác kiểm tra, giám sát đang từng bước được thực hiện theo hướng khoa học, chính xác và hiệu quả hơn, phù hợp với yêu cầu của nền hành chính hiện đại.