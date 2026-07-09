Giáo dục - Đào tạo Từ đổi mới quản trị đến nâng cao chất lượng giáo dục Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành giáo dục Lâm Đồng từng bước đổi mới phương thức quản trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Những chuyển biến về tổ chức, điều hành đang tạo nền tảng để nâng cao chất lượng giáo dục trên quy mô toàn tỉnh.

Cô và trẻ Trường Mầm non Hoa Hồng ở xã Tuy Đức trong tiết trải nghiệm

Trao quyền để nhà trường chủ động đổi mới

Trong năm học vừa qua, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (xã Kiến Đức) đã chủ động tổ chức 17 hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm dành cho học sinh, tăng gấp 3 - 4 lần so với trước đây. Từ các chương trình giáo dục kỹ năng sống, hoạt động văn hóa, thể thao đến trải nghiệm sáng tạo, mỗi nội dung đều được nhà trường xây dựng phù hợp với nhu cầu, đặc điểm của học sinh thay vì triển khai theo khuôn mẫu chung.

Theo bà Trịnh Thị Hồng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ sở giáo dục có điều kiện chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch giáo dục, tổ chức chuyên môn và bố trí thời gian thực hiện các hoạt động phù hợp với thực tế của đơn vị. “Khi được chủ động xây dựng kế hoạch, nhà trường có thể lựa chọn những nội dung phù hợp nhất với học sinh, tăng cường các hoạt động trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng, giáo dục phẩm chất thay vì chạy theo các phong trào chung. Đi cùng với đó là trách nhiệm lớn hơn của người đứng đầu và tập thể nhà trường đối với chất lượng giáo dục”, bà Hồng chia sẻ.

Thực tế tại Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm cũng cho thấy, khi quyền chủ động được mở rộng, mỗi nhà trường không chỉ phát huy tính sáng tạo mà còn nâng cao trách nhiệm giải trình, lấy chất lượng học sinh làm thước đo cho hiệu quả quản trị.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các cơ sở giáo dục chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch, nâng cao chất lượng giáo dục

Tinh gọn bộ máy, hướng đến quản trị hiện đại

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác quản trị toàn ngành từng bước đi vào ổn định. Việc điều tiết, phân bổ giáo viên giữa các cơ sở giáo dục trong cùng đơn vị hành chính được thực hiện linh hoạt hơn, bước đầu khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ. Hệ thống phòng học bộ môn, phòng chức năng và trang thiết bị cũng được khai thác hiệu quả hơn, góp phần tiết kiệm chi phí quản lý để tập trung nguồn lực đầu tư cho những hạng mục thiết yếu. Việc quản lý, sử dụng ngân sách được thực hiện chặt chẽ, khoa học, đúng mục đích và đúng quy định. Trong quá trình sắp xếp, chất lượng giáo dục vẫn từng bước được nâng cao; công tác huy động trẻ, học sinh ra lớp và phổ cập giáo dục tiếp tục duy trì ổn định, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

Theo ông Trần Công Nhị - Hiệu trưởng Trường THPT Đắk Mil (xã Đắk Mil), một chuyển biến rõ nét khác là hiệu quả quản trị được nâng lên nhờ giảm các khâu trung gian trong chỉ đạo, điều hành. Cùng với việc đẩy mạnh số hóa cơ sở dữ liệu ngành, hồ sơ điện tử, chữ ký số và các phần mềm quản lý, nhiều thủ tục hành chính được rút ngắn, tăng tính minh bạch và kết nối hiệu quả hơn giữa nhà trường với phụ huynh, học sinh.

Đến ngày 30/5/2026, toàn tỉnh còn 1.591 cơ sở giáo dục, giảm 12 đơn vị so với trước khi sắp xếp

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ngành giáo dục và đào tạo Lâm Đồng đã khẩn trương rà soát, kiện toàn mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, phù hợp thực tiễn. Đến ngày 30/5/2026, toàn tỉnh còn 1.591 cơ sở giáo dục, giảm 12 đơn vị; số trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên giảm từ 23 xuống còn 13. Theo lộ trình đến năm 2030, ngành tiếp tục tinh giản 96 vị trí hiệu trưởng và 99 vị trí phó hiệu trưởng, đồng thời sắp xếp các vị trí chuyên môn dùng chung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Lâm Đồng cũng là 1 trong 15 địa phương được thí điểm sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục công lập phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hướng tới giảm khoảng 30% đầu mối cơ sở giáo dục.

Cùng với kiện toàn tổ chức, ngành giáo dục Lâm Đồng đang triển khai các mục tiêu của Nghị quyết số 71-NQ/TW theo hướng hiện đại, đồng bộ và nâng cao chất lượng. Đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có 80% trường học đạt chuẩn quốc gia, trên 95% phòng học kiên cố, cơ bản khắc phục tình trạng thiếu giáo viên và bảo đảm 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo.