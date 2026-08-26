Nông nghiệp - Nông thôn Từ đổi nếp nghĩ đến đổi cách làm ở Bảo Lâm 5 Với hơn 60% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), xã Bảo Lâm 5 (Lâm Đồng) đang tập trung thay đổi nếp nghĩ, cách làm, khuyến khích người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, phát triển kinh tế hộ và tạo sinh kế bền vững.

Một góc xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng

Từ bỏ vườn cà phê già cỗi

Năm 2019, anh K’Thiện, ở thôn Hang Ka, quyết định phá bỏ vườn cà phê già cỗi, năng suất thấp để chuyển sang trồng sầu riêng theo hướng hữu cơ.

Từ tư duy canh tác theo hướng “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, anh chú trọng quản lý hệ sinh thái đất, sử dụng phân ủ vi sinh và kiểm soát sâu bệnh bằng chế phẩm sinh học. Hệ thống tưới phun kết hợp châm phân tự động giúp tiết kiệm 30 - 50% lượng nước và giảm hơn 70% chi phí nhân công.

Sản phẩm sầu riêng đạt tiêu chuẩn OCOP của gia đình anh K’Thiện

Vườn sầu riêng rộng 2 ha, trong đó hơn 1 ha đang trong thời kỳ kinh doanh, cho năng suất khoảng 40 tấn/ha/năm, mang lại thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Từ năm 2024, sản phẩm sầu riêng của gia đình anh được công nhận OCOP 3 sao.

Mô hình của anh K’Thiện trở thành địa chỉ để các hộ dân đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm. Thực tế cho thấy, khi mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, lựa chọn hướng sản xuất phù hợp và ứng dụng khoa học - kỹ thuật, người dân có thể nâng cao giá trị trên cùng diện tích đất.

Học đi đôi với làm

Để hỗ trợ người dân, nhất là đồng bào DTTS, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xã Bảo Lâm 5 gắn tuyên truyền với các hoạt động hỗ trợ thiết thực như tổ chức mô hình sản xuất, tập huấn kỹ thuật và đưa cán bộ, nông dân trực tiếp ra vườn để cùng trao đổi, thực hành.

Bà Ka Mộ, Bí thư Chi bộ thôn B’Sar cho biết, địa phương tập trung thay đổi nhận thức, tạo điều kiện để người dân tham quan, học hỏi những nông dân có kinh nghiệm, từ đó lan tỏa các mô hình sản xuất hiệu quả.

Cùng nông dân thăm vườn

Gia đình bà Ka Đen, ở thôn Lộc Bảo, có 3 ha cà phê. Qua các buổi hội thảo đầu bờ và hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp, bà cải tạo vườn theo hướng bền vững, kết hợp tái canh, bổ sung dinh dưỡng hữu cơ và xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp.

Niên vụ 2025 - 2026, dù mới thu bói, vườn cà phê đạt năng suất khoảng 10 tấn/3 ha. Dự kiến niên vụ 2026 - 2027, năng suất có thể tăng thêm khoảng 10%.

Tận dụng quỹ đất rộng, khí hậu thuận lợi để phát triển đa dạng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao… xã Bảo Lâm 5 đã khuyến khích người dân, nhất là các hộ đồng bào DTTS đổi mới tư duy, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tăng cường áp dụng khoa học - kỹ thuật. Đây được xem là nền tảng để chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp sang kinh tế hàng hóa, tạo ra nguồn thu nhập ổn định và lâu dài, giảm nghèo bền vững.

Khu vực trung tâm xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng

Ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Lâm 5 cho biết: “Với thế mạnh về nông nghiệp, thông qua các đoàn thể cơ sở, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuyển giao tiến bộ khoa học, giúp người dân, nhất là các hộ đồng bào DTTS thay đổi nhận thức. Từ đó, có kế hoạch chuyển đổi cơ cấu phù hợp, nâng cao thu nhập, tạo tiền đề để tiếp tục giảm số hộ nghèo ở địa phương…”.

Với những chuyển biến trong tư duy và cách làm hiệu quả từ các mô hình sản xuất, đời sống đồng bào DTTS ở Bảo Lâm 5 từng bước được cải thiện. Hiện tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn xã còn dưới 3,2%, tạo nền tảng để địa phương tiếp tục nâng cao thu nhập, giảm nghèo và phát triển bền vững.