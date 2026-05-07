Kinh tế Từ giảm thuế VAT đến sức bật của thị trường bán lẻ Việc tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) đến hết năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho thị trường tiêu dùng, giúp doanh nghiệp Lâm Đồng giảm chi phí, mở rộng các chương trình kích cầu và nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh sức mua đang trên đà phục hồi.

Chính sách giảm 2% thuế VAT được kỳ vọng góp phần kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp bán lẻ Lâm Đồng

Kích cầu tiêu dùng

Việc Quốc hội quyết định kéo dài chính sách giảm 2% thuế VAT đối với nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ đến hết ngày 31/12/2026 được cộng đồng doanh nghiệp Lâm Đồng kỳ vọng sẽ góp phần kích cầu tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Theo Sở Công thương, 6 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn tỉnh ước đạt 97.606,7 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Lâm Đồng đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 đạt 236.750 tỷ đồng, tăng 38,27% so với năm 2025.

Trong bối cảnh đó, việc kéo dài chính sách giảm thuế VAT được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng giúp hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của ngành thương mại - dịch vụ.

Nhiều chương trình khuyến mại được các hệ thống bán lẻ triển khai nhằm thu hút người tiêu dùng

Những ngày cuối tuần, tại các siêu thị và trung tâm điện máy trên địa bàn, khu vực thực phẩm, hàng tiêu dùng, gia dụng luôn nhộn nhịp khách mua sắm. Nhiều chương trình giảm giá từ 20 - 50%, tích điểm, hoàn tiền hay bán theo combo được triển khai để kích cầu. Tuy nhiên, người tiêu dùng vẫn ưu tiên các mặt hàng thiết yếu và cân nhắc kỹ đối với những sản phẩm có giá trị cao.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Giám đốc Co.op Mart Đắk Nông cho biết, việc kéo dài chính sách giảm thuế VAT giúp doanh nghiệp phối hợp với các nhà cung cấp triển khai thêm nhiều chương trình ưu đãi. Giá bán nhiều mặt hàng giảm từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, góp phần kích thích nhu cầu mua sắm và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Theo các doanh nghiệp, việc kéo dài chính sách đến hết năm 2026 cũng giúp đơn vị chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch kinh doanh, chuẩn bị nguồn hàng và triển khai các chương trình khuyến mại theo mùa, gắn với các hoạt động kích cầu du lịch của địa phương.

Tạo dư địa tăng sức cạnh tranh

Không chỉ góp phần kích cầu tiêu dùng, chính sách giảm thuế VAT còn tạo thêm dư địa để doanh nghiệp đầu tư cho chuyển đổi số và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nhiều đơn vị bán lẻ đang đẩy mạnh kinh doanh đa kênh, phát triển nền tảng mua sắm trực tuyến, kết hợp giao hàng nhanh và các chương trình chăm sóc khách hàng nhằm thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới.

Chính sách giảm thuế VAT tạo thêm dư địa để doanh nghiệp đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh

Theo các chuyên gia kinh tế, khi giá bán được điều chỉnh theo hướng có lợi hơn cho người tiêu dùng, doanh số có xu hướng tăng, giúp doanh nghiệp đẩy nhanh tốc độ quay vòng hàng hóa, giảm áp lực tồn kho và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đối với Lâm Đồng - địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, chế biến thực phẩm và nhiều sản phẩm OCOP, chính sách giảm thuế VAT còn góp phần mở rộng đầu ra cho hàng hóa thông qua các hệ thống phân phối hiện đại, tạo thêm cơ hội phát triển cho doanh nghiệp sản xuất trong tỉnh.

Theo Sở Công thương, việc kéo dài chính sách giảm thuế VAT sẽ tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch kinh doanh; đồng thời hỗ trợ địa phương hoàn thành mục tiêu 236.750 tỷ đồng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong năm 2026, qua đó tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Không chỉ là chính sách hỗ trợ trước mắt, việc kéo dài thời gian giảm thuế VAT được kỳ vọng sẽ tạo "lực đẩy" cho thị trường bán lẻ phục hồi bền vững.

Khi sức mua được khơi thông, doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, mở rộng hoạt động kinh doanh, còn người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa với chi phí hợp lý hơn. Sự cộng hưởng đó sẽ góp phần giữ nhịp tăng trưởng của lĩnh vực thương mại - dịch vụ, một trong những động lực quan trọng của kinh tế Lâm Đồng.