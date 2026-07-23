Pháp luật - Đời sống Từ giữ an ninh đến giữ nếp phố Không chỉ đấu tranh phòng, chống tội phạm, Công an phường Hàm Thắng còn đổi mới cách làm theo hướng bám sát địa bàn, gần dân, chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Công an phường chuẩn bị tuần tra đêm bảo đảm an ninh trật tự

Bám sát địa bàn không để phát sinh “điểm nóng”

Là địa bàn có đặc thù đan xen giữa đô thị và nông thôn, phường Hàm Thắng luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố tác động đến tình hình an ninh trật tự. Trung tá Nguyễn Thị Hằng - Phó Trưởng Công an phường cho biết: “Từ thực tiễn địa bàn, đơn vị chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Với phương châm chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để hình thành “điểm nóng” hay các vụ việc phức tạp kéo dài, góp phần giữ vững cuộc sống bình yên của người dân”.

Từ việc thường xuyên xuống khu dân cư, gặp gỡ người dân, nắm bắt diễn biến địa bàn, lực lượng công an phường đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn 2 nhóm có dấu hiệu liên quan đến các hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới; xử lý nhiều trường hợp đăng tải thông tin gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên không gian mạng.

Lực lượng công an phường bám địa bàn giữ bình yên cuộc sống cho người dân

Hiệu quả của việc bám địa bàn còn thể hiện rõ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. 6 tháng đầu năm 2026, Công an phường điều tra, làm rõ 100% vụ phạm pháp hình sự xảy ra trên địa bàn; bắt giữ 20 đối tượng và thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt gồm laptop, điện thoại và máy tính bảng. Đáng chú ý là việc nhanh chóng làm rõ vụ xâm phạm sở hữu liên quan người nước ngoài chỉ trong thời gian ngắn; đồng thời phối hợp Công an xã Hàm Thuận truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy sau chưa đầy 1 giờ tiếp nhận tin báo. Những kết quả này không chỉ được lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền địa phương biểu dương khen thưởng mà còn củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng công an cơ sở.

Đối với tội phạm ma túy, công an phường đã xử lý 9 vụ với 26 đối tượng, thu giữ hơn 14 gram ma túy đá. Phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh triệt phá 2 vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với 18 đối tượng, góp phần từng bước làm trong sạch địa bàn. Đơn vị lập hồ sơ quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai; tham mưu UBND phường xây dựng mô hình “Phường không ma túy” giai đoạn 2026 - 2030, triển khai các “Khu phố không ma túy” tại tổ dân phố Xuân An 1, Xuân An 2 và Phú Hòa… hướng đến phòng ngừa từ cơ sở.

Kiên trì lập lại trật tự đô thị bằng tạo đồng thuận

Cùng với giữ vững an ninh, Công an phường Hàm Thắng xác định lập lại trật tự đô thị là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài thay vì chỉ ra quân theo từng đợt. Thực tế trước đây, trên nhiều tuyến đường, khu vực chợ và nơi tập trung đông người tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh phổ biến. Thay vì xử phạt, công an phường lựa chọn cách làm mềm dẻo hơn: cử cán bộ phối hợp cùng các lực lượng liên quan đến từng hộ dân, hộ kinh doanh tuyên truyền, giải thích quy định của pháp luật, vận động người dân tự giác chấp hành. Sau tuyên truyền mới tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Hộ kinh doanh đồng thuận ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè

Hàng trăm hộ kinh doanh đã ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè, không đặt biển quảng cáo, mái che, xe đẩy sai quy định, đồng thời chấp hành việc dừng, đỗ phương tiện đúng nơi quy định. Trong các đợt ra quân gần đây, lực lượng chức năng vận động người dân tháo dỡ hàng chục biển quảng cáo, dù che, bục bệ và các vật dụng lấn chiếm hành lang giao thông; đồng thời xử phạt các trường hợp vi phạm còn tái diễn. Việc xử lý được thực hiện công khai, minh bạch, kết hợp giữa tuyên truyền và nhắc nhở nên nhận được sự đồng thuận của người dân.

Trên nhiều tuyến đường, hình ảnh hàng quán lấn chiếm vỉa hè, biển quảng cáo đặt tràn xuống lòng đường đã giảm đáng kể. Chị Nguyễn Thị Tâm - hộ kinh doanh tại chợ chiều Hàm Thắng cho biết, ban đầu việc sắp xếp lại quầy hàng khiến nhiều người chưa quen. Tuy nhiên, khi đường sá thông thoáng, việc đi lại và buôn bán thuận lợi hơn, bà con đều đồng tình.

Có thể thấy, lực lượng công an thường xuyên bám địa bàn, gần dân là nền tảng để Hàm Thắng xây dựng môi trường sống an toàn, văn minh tạo động lực cho địa phương phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.