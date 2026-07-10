Tứ kết World Cup 2026: Tây Ban Nha đối đầu Bỉ - Khi hàng thủ thép thách thức hỏa lực hạng nặng Màn đọ sức đỉnh cao giữa một Tây Ban Nha sở hữu hàng thủ chưa từng bị xuyên phá và tuyển Bỉ đang thăng hoa rực rỡ sẽ quyết định tấm vé vào bán kết World Cup 2026.

Sân vận động Los Angeles sẽ là tâm điểm của bóng đá thế giới vào lúc 2h00 ngày 11/7, khi Tây Ban Nha và Bỉ tái hiện cuộc đối đầu đầy duyên nợ tại vòng tứ kết World Cup. Đây không chỉ là trận chiến giành vé vào bán kết, mà còn là cuộc đối đầu giữa hai triết lý bóng đá đối lập: sự kiểm soát tuyệt đối của La Roja và hỏa lực tấn công vũ bão của Quỷ đỏ.

Tây Ban Nha và Bỉ lần thứ hai chạm trán tại tứ kết của một kỳ World Cup. Ảnh: Gemini.

Bức tường thành không thể xuyên phá của Luis de la Fuente

Tây Ban Nha tiến vào tứ kết với một bảng thành tích khiến mọi đối thủ phải e dè. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente đang sở hữu hàng phòng ngự kiên cố nhất giải đấu, khi vẫn chưa để thủng lưới bất kỳ bàn thua nào sau 6 trận liên tiếp. Lối chơi kiểm soát bóng (possession-based) không chỉ là công cụ tấn công mà còn là lớp giáp bảo vệ hữu hiệu nhất của La Roja.

Bằng cách bóp nghẹt đối phương thông qua những đường chuyền cự ly ngắn và khả năng thoát pressing thượng hạng của bộ ba tiền vệ, Tây Ban Nha hạn chế tối đa thời gian đối thủ có bóng. Những chiến thắng trước Áo và Bồ Đào Nha đã chứng minh bản lĩnh của một tập thể lọc lõi, biết cách kết liễu trận đấu đúng thời điểm.

Tây Ban Nha vẫn chưa lọt lưới bàn nào tại giải đấu năm nay. Ảnh: Getty Images.

Sức mạnh tấn công và bài toán vắng Amadou Onana

Trái ngược với sự lầm lì của đối thủ, tuyển Bỉ dưới thời Rudi Garcia là một cỗ máy ghi bàn thực thụ với hiệu suất trung bình hơn 2,5 bàn mỗi trận. Chuỗi 18 trận bất bại là minh chứng cho sức mạnh của Quỷ đỏ, đặc biệt là khả năng ngược dòng đầy cảm xúc trước Senegal và màn hủy diệt chủ nhà Mỹ tại vòng 16 đội.

Tuy nhiên, tham vọng của Bỉ đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi chấn thương của Amadou Onana. Việc mất đi chốt chặn quan trọng nơi tuyến giữa do đứt dây chằng chéo trước buộc huấn luyện viên Garcia phải đặt niềm tin vào Hans Vanaken hoặc Nicolas Raskin. Đây sẽ là lỗ hổng mà Tây Ban Nha chắc chắn sẽ khai thác triệt để.

Nhân tố quyết định: Oyarzabal đối đầu Lukaku

Dù Lamine Yamal thu hút mọi sự chú ý, nhưng Mikel Oyarzabal mới chính là "hung thần" thực sự của giải đấu năm nay. Với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo, tiền đạo này cho thấy sự hiệu quả đáng kinh ngạc mỗi khi được trao cơ hội. Thống kê chỉ ra rằng anh đã trực tiếp in dấu giày vào 23 bàn thắng trong 17 lần đá chính gần nhất cho đội tuyển quốc gia.

Phía bên kia, Romelu Lukaku vẫn là quân bài chiến lược vô cùng lợi hại. Dù thường xuyên xuất phát từ băng ghế dự bị, chân sút đã có 93 bàn thắng quốc tế này liên tục nổ súng trong 3 trận gần nhất. Sự càn lướt của Lukaku sẽ là bài kiểm tra hạng nặng cho cặp trung vệ Cubarsi và Laporte của Tây Ban Nha.

Đội hình dự kiến và sơ đồ chiến thuật

Cả hai đội dự kiến sẽ vận hành sơ đồ 4-2-3-1, tập trung vào việc kiểm soát khu vực trung lộ. Trận chiến giữa Rodri và Kevin De Bruyne tại vòng tròn trung tâm sẽ quyết định tốc độ và nhịp độ của cả trận đấu.

Vị trí Tây Ban Nha (4-2-3-1) Bỉ (4-2-3-1) Thủ môn Simon Courtois Hậu vệ Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper Tiền vệ trung tâm Rodri, Pedri Vanaken, Tielemans Tiền vệ công Yamal, Olmo, Baena Lukebakio, De Bruyne, Trossard Tiền đạo Oyarzabal De Ketelaere

Lịch sử đang đứng về phía Tây Ban Nha với 9 chiến thắng trong 11 lần đối đầu gần nhất. Tuy nhiên, ký ức về thất bại tại tứ kết World Cup 1986 trước chính người Bỉ vẫn là lời nhắc nhở cho La Roja về sự nguy hiểm của đối thủ trong những trận cầu sinh tử. Trong một thế trận giằng co, bản lĩnh và khả năng chịu áp lực của hàng thủ Tây Ban Nha nhiều khả năng sẽ giúp họ giành chiến thắng tối thiểu để tiến bước vào bán kết.