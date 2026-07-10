Tứ kết World Cup 2026: Tây Ban Nha và Bỉ đối đầu trong cuộc chiến giữa thép và lửa La Roja đang sở hữu hàng thủ kỷ lục đối đầu với một tuyển Bỉ đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời Rudi Garcia, hứa hẹn màn so tài kịch tính tại tứ kết World Cup 2026.

Mười sáu năm sau vinh quang tại Johannesburg, Tây Ban Nha đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử một lần nữa. Chỉ còn cách chiếc cúp vàng ba trận đấu, đoàn quân của HLV Luis De La Fuente đang thể hiện một bộ mặt đáng sợ: sự kết hợp giữa triết lý kiểm soát truyền thống và một hàng phòng ngự thép chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Sức mạnh tuyệt đối của La Roja

Hành trình của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 là một bản tuyên ngôn về sự ổn định. Sau khi đứng đầu bảng H và vượt qua Áo, họ đã khuất phục kình địch Bồ Đào Nha ở vòng 1/8 bằng bàn thắng muộn đầy cảm xúc của Mikel Merino. Đây là lần thứ 6 trong lịch sử Tây Ban Nha góp mặt ở vòng tứ kết, nhưng vị thế của họ lần này rất khác.

Yamal và các đồng đội đang thể hiện phong độ hủy diệt tại World Cup 2026.

Điểm tựa lớn nhất giúp Tây Ban Nha bay cao chính là hệ thống phòng ngự. Họ là đội tuyển duy nhất tính đến thời điểm này chưa để thủng lưới bàn nào. Với 6 trận giữ sạch lưới liên tiếp – tương đương hơn 600 phút thi đấu trắng lưới – De La Fuente đã biến "La Roja" thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Đặc biệt, dưới thời chiến lược gia này, Tây Ban Nha toàn thắng cả 6 trận knock-out ở các giải đấu lớn, một thống kê đủ để khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải e dè.

Điểm nhấn Lamine Yamal

Bên cạnh sự vững chãi của hàng thủ, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào Lamine Yamal. Ngôi sao sinh năm 2007 không chỉ là biểu tượng mới của sự sáng tạo mà còn là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công. Sau khi đã có bàn thắng đầu tiên, người hâm mộ đang kỳ vọng Yamal sẽ tiếp tục tỏa sáng để kết liễu tham vọng của người Bỉ.

Sự hồi sinh kỳ diệu của Quỷ đỏ

Đối diện với một Tây Ban Nha hoàn hảo là một tuyển Bỉ đang sống trong những ngày tháng thăng hoa bất ngờ. Từng bị coi là đã hết thời sau thất bại tại World Cup 2022, "Quỷ đỏ" hiện tại đang sở hữu chuỗi 18 trận bất bại liên tiếp. HLV Rudi Garcia đã thực hiện những quyết định dũng cảm khi sẵn sàng cất các công thần như Kevin De Bruyne hay Romelu Lukaku trên ghế dự bị để ưu tiên tính hệ thống.

Liệu tuyển Bỉ có thể mang tới khác biệt trước Tây Ban Nha?

Chiến thắng 4-1 trước Mỹ là minh chứng cho sự hiệu quả của lối chơi này. Charles De Ketelaere và Hans Vanaken đang trở thành những nhân tố then chốt, trong khi Lukaku chấp nhận vai trò "siêu dự bị" đầy hiệu quả với 3 trận liên tiếp ghi bàn sau khi vào sân. Bỉ đang tái hiện hình ảnh của thế hệ 1986 – những người từng loại chính Tây Ban Nha ở tứ kết để tiến vào bán kết.

Phân tích chiến thuật và Dự đoán

Trận đấu tại tứ kết tới đây dự kiến sẽ là một bàn cờ chiến thuật đỉnh cao. Tây Ban Nha sẽ ưu tiên kiểm soát bóng để bào mòn thể lực đối phương, trong khi Bỉ sẽ chờ đợi những khoảnh khắc chuyển trạng thái nhanh dựa trên hiệu suất ghi bàn cực cao của hàng công.

Lịch sử đang ủng hộ Tây Ban Nha khi họ thắng 9 trong 11 lần đối đầu gần nhất với Bỉ. Tuy nhiên, trong một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup, mọi thống kê chỉ mang tính tham khảo. Sự thực dụng của Rudi Garcia đối đầu với sự hoàn mỹ của De La Fuente sẽ quyết định tấm vé vào bán kết.

Thông tin lực lượng và Đội hình dự kiến

Đội tuyển Đội hình dự kiến Tây Ban Nha Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal Bỉ Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

Dự đoán tỷ số: Tây Ban Nha 2-1 Bỉ

Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 2h ngày 11/7. Liệu hàng thủ kỷ lục của Tây Ban Nha sẽ tiếp tục đứng vững, hay sự hưng phấn của tuyển Bỉ sẽ tạo nên một cú sốc lớn nhất tại giải đấu năm nay?