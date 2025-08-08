Tin mới

    Từ khi nào phải thi để được cấp phép hành nghề y?

    08/08/2025 00:51

    Bà Nguyễn Hoài Nhi (Hà Nội) đang học thạc sĩ sản khoa, dự kiến kết thúc chương trình học vào tháng 11/2026. Bà Nhi hỏi, nếu bằng thạc sĩ của bà được ký trước ngày 1/1/2027, nhưng hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề chuyên khoa sản lại được ký sau ngày 1/1/2027 thì bà có phải thi để lấy giấy phép hành nghề không?

    Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

    Tại Khoản 6 Điều 121 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 quy định: 

    "6. Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo chức danh bác sĩ từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2026 không phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề theo quy định của Luật này".

    Như vậy, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề từ ngày 1/1/2027 thì phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề.

    Chinhphu.vn


    Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
