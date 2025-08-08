Từ khi nào phải thi để được cấp phép hành nghề y?

Bà Nguyễn Hoài Nhi (Hà Nội) đang học thạc sĩ sản khoa, dự kiến kết thúc chương trình học vào tháng 11/2026. Bà Nhi hỏi, nếu bằng thạc sĩ của bà được ký trước ngày 1/1/2027, nhưng hồ sơ xin cấp giấy phép hành nghề chuyên khoa sản lại được ký sau ngày 1/1/2027 thì bà có phải thi để lấy giấy phép hành nghề không?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Tại Khoản 6 Điều 121 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023 quy định:

"6. Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo chức danh bác sĩ từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2026 không phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề theo quy định của Luật này".

Như vậy, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hành nghề từ ngày 1/1/2027 thì phải kiểm tra đánh giá năng lực hành nghề.

