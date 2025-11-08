Quốc phòng - An ninh Tư lệnh Quân chủng PK-KQ thăm và làm việc tại Trung đoàn Không quân 920 và 915 Chiều 11/8, Đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) do Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc với Trung đoàn Không quân 920 và Trung đoàn Không quân 915, đồng thời kiểm tra tiến độ xây dựng các công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng sân bay quân sự Phan Thiết thuộc tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra hệ thống đường băng sân bay Phan Thiết

Tham gia đoàn có đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Tĩnh, Phó Tư lệnh Quân chủng, Thủ trưởng Trường Sĩ quan Không quân và một số phòng chức năng của Quân chủng PK-KQ.

Tại Trung đoàn 920, Đoàn công tác đã nghe Đại tá Nguyễn Ngọc Đô, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 920 và Thượng tá Nguyễn Văn Lai, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 915 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2025; trực tiếp kiểm tra các hạng mục công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng tại sân bay quân sự Phan Thiết; nắm tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ hai trung đoàn và gặp gỡ trao đổi trực tiếp với đội ngũ cán bộ, học viên bay của Trung đoàn 920.

Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ (thứ 3 từ phải sang) trao đổi thông tin với các đơn vị

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ biểu dương Trung đoàn 920 và Trung đoàn 915, mặc dù một số hạng mục công trình thuộc dự án sân bay Phan Thiết vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ đời sống, sinh hoạt, huấn luyện của bộ đội còn khó khăn, nhiều đồng chí thực hiện nhiệm vụ xa gia đình; song với tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, xác định tốt nhiệm vụ, hai trung đoàn đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong 8 tháng đầu năm 2025.

Đồng chí Tư lệnh Quân chủng yêu cầu 2 trung đoàn tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, nắm và giải quyết tốt tình hình tâm lý, tư tưởng bộ đội; duy trì nghiêm nền nếp chế độ ngày, tuần theo quy định; tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2025, trọng tâm là nhiệm vụ HLB, BĐ ATB, thực hiện tốt phương châm “chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân chủng PK-KQ.

Nhân dịp này cán bộ, chiến sĩ Trường Sĩ quan Không quân và Trung đoàn 920, Trung đoàn 915 đã tặng hoa chúc mừng Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân chủng PK-KQ.