Chính trị Từ mùa Thu năm 1945 đến một Lâm Đồng khởi sắc 3 vùng đất tỉnh Lâm Đồng đã trải qua nhiều chặng đường lịch sử, từng bước vượt qua khó khăn, phát huy tiềm năng, lợi thế và tạo nên những đổi thay rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Một góc trung tâm Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng hôm nay (ảnh: Nguyễn Nghĩa)

Đông Lâm Đồng - hành trình đổi thay từ mùa Thu năm 1945

Sau hơn 80 năm kể từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, vùng đất phía Đông tỉnh Lâm Đồng đã trải qua nhiều chặng đường lịch sử, từng bước vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng và tạo dựng diện mạo kinh tế - xã hội ngày càng khởi sắc.

Mùa Thu năm 1945 mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc. Từ đó đến nay, vùng đất phía Đông tỉnh Lâm Đồng (tỉnh Bình Thuận trước đây) đã trải qua những năm tháng chiến tranh, thời kỳ khôi phục và xây dựng đất nước, rồi từng bước chuyển mình trong công cuộc đổi mới. Mỗi giai đoạn đều để lại những dấu ấn riêng, góp phần tạo nên diện mạo của Lâm Đồng hôm nay.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (ảnh tư liệu)

Từ một nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, Đông Lâm Đồng đã hình thành cơ cấu kinh tế đa dạng hơn. Những lợi thế về biển, đất đai, khí hậu, cảnh quan và vị trí địa lý được khai thác ngày càng hiệu quả. Công nghiệp, du lịch và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trở thành những hướng phát triển chiến lược, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Một trong những đổi thay dễ nhận thấy là hệ thống hạ tầng ngày càng được đầu tư đồng bộ. Việc đưa vào khai thác các tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây đã mở rộng không gian kết nối, góp phần rút ngắn thời gian đi lại giữa Đông Lâm Đồng với TP Hồ Chí Minh và các địa phương trong khu vực.

Cùng với giao thông, hạ tầng đô thị, thương mại, dịch vụ và du lịch cũng từng bước được hoàn thiện. Hiệu quả của quá trình chuyển dịch kinh tế được thể hiện qua những con số.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Năm 2023, GRDP tăng 8,1%, trong đó khu vực dịch vụ tăng 14,37%. Đây là kết quả của sự phục hồi và phát triển ở nhiều ngành, lĩnh vực. Với lợi thế về đường bờ biển dài 192 km, cảnh quan đa dạng và nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng, vùng đất này ngày càng được biết đến rộng rãi trên bản đồ du lịch Việt Nam. Năm 2024, khu vực phía Đông Lâm Đồng đón khoảng 9,657 triệu lượt khách, tăng 15,64% so với năm trước.

Người dân và du khách trải nghiệm các hoạt động tại vùng biển Lâm Đồng (ảnh tư liệu)

Bước sang năm 2025, những kết quả tích cực tiếp tục được ghi nhận. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, GRDP vùng đất này tăng 7% so với cùng kỳ, khu vực dịch vụ tiếp tục là điểm sáng với mức tăng 9,74%, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 4,6%. Cùng với những chuyển động về kinh tế, đời sống xã hội của Nhân dân cũng không ngừng nâng lên.

Trong không gian phát triển mới của tỉnh Lâm Đồng hôm nay, vùng đất phía Đông tiếp tục có thêm cơ hội phát huy những lợi thế riêng. Biển, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp năng lượng và dịch vụ được kỳ vọng trở thành những động lực quan trọng, góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao đời sống Nhân dân.

Cây thanh long trên vùng đất Đông Lâm Đồng

Hơn 80 năm kể từ mùa Thu năm 1945, những đổi thay ấy là kết quả của sự nỗ lực qua nhiều thế hệ. Từ những dấu mốc lịch sử của ngày độc lập, hành trình xây dựng quê hương vẫn đang được nối dài, với những kỳ vọng mới về một vùng đất phía Đông Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.

Ấm no vùng đất phía Tây Lâm Đồng

Trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đồng bào các dân tộc khu vực phía Tây Lâm Đồng đã có những đóng góp quan trọng, góp phần cùng cả nước đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, giành chính quyền về tay Nhân dân.

Đây là kết quả của một quá trình tuyên truyền, vận động, xây dựng cơ sở cách mạng bền bỉ của các chiến sĩ cộng sản, đặc biệt thông qua các đảng viên tại Nhà tù Đắk Mil và Nhà tù Buôn Ma Thuột.

Vùng đất Krông Nô năm xưa nay đã thay đổi, hạ tầng được đầu tư đồng bộ

Từ những cơ sở cách mạng còn nhỏ bé trong các nhà tù đến hàng nghìn quần chúng các dân tộc xuống đường giành chính quyền, hành trình ấy cho thấy sức mạnh của lòng yêu nước khi được tập hợp dưới ngọn cờ độc lập dân tộc.

Đóng góp của đồng bào Êđê, M’nông cùng các dân tộc anh em khu vực phía Tây Lâm Đồng không chỉ góp phần làm nên thắng lợi của cuộc khởi nghĩa tại địa phương mà còn hòa chung vào thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám trong cả nước.

81 năm kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo Nhân dân làm nên Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, đời sống của đồng bào các dân tộc phía Tây Lâm Đồng đã có nhiều khởi sắc. Những vùng đất cách mạng Krông Nô, Nâm Nung, Quảng Sơn năm xưa, đã vươn mình mạnh mẽ, góp phần tạo nên diện mạo mới của quê hương.

Ông Y Xuyên, một trí thức dân tộc thiểu số có uy tín ở xã Nâm Nung, là người chứng kiến rõ những đổi thay của quê hương qua từng chặng đường.

Theo ông Xuyên, nếu trước đây cuộc sống của đồng bào còn nhiều thiếu thốn, giao thông cách trở, điều kiện học tập, sinh hoạt hạn chế thì hôm nay diện mạo các bon làng đã khởi sắc rõ rệt. Hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, cơ hội học tập của con em ngày càng rộng mở, trong khi tư duy sản xuất của người dân cũng từng bước chuyển biến theo hướng hàng hóa.

“ Bây giờ so với trước đây, cuộc sống đổi thay nhiều lắm. Đường sá, điện, nước, trường học được Nhà nước quan tâm đầu tư; những gia đình chính sách cũng được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Con cháu có điều kiện học hành tốt hơn trước rất nhiều. Ông Y Xuyên, người có uy tín ở xã Nâm Nung, Lâm Đồng

Theo ông, điều đáng mừng không chỉ nằm ở những công trình mới mà còn ở sự thay đổi trong nhận thức của người dân. Từ chỗ chủ yếu lo đủ cái ăn, đồng bào đã từng bước biết tính toán cách làm ăn, lựa chọn cây trồng phù hợp với điều kiện địa phương để nâng cao thu nhập.

Nhà ngục Đắk Mil trở thành trường học, tôi luyện ý chí cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn phía Tây Lâm Đồng

Đặc biệt, đằng sau sự đổi thay ấy là sự nỗ lực của chính người dân cùng sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước và sức mạnh đoàn kết cộng đồng.

Đổi thay trên vùng đất cách mạng

Phát huy truyền thống quê hương Anh hùng, các địa phương ở tỉnh Lâm Đồng cũ (trước sáp nhập với tỉnh Đắc Nông và Bình Thuận) cũng ra sức đẩy mạnh sản xuất, phát triển toàn diện kinh tế - xã hội.

Trong đó, khu vực Lộc Bắc, Lộc Bảo nay là xã Bảo Lâm 5 đang từng bước thay đổi diện mạo rõ. Những tuyến đường được đầu tư, nhà cửa khang trang hơn, sản xuất từng bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Hạ tầng giao thông xã Bảo Lâm 5 hôm nay

Hai xã Lộc Bảo và Lộc Bắc của huyện Bảo Lâm cũ được sáp nhập thành xã Bảo Lâm 5 với diện tích tự nhiên rộng hơn 51.000 ha; dân số trên 11.500 người với 20 dân tộc anh em cùng sinh sống.

Đặc biệt năm 1994, xã Lộc Bắc vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, ghi nhận những đóng góp, hi sinh của quân và dân địa phương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ngoài phát triển kinh tế, xã Bảo Lâm 5 chú trọng gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Đồng chí Ka Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Lâm 5 cho hay, xã là địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 62%. Khoảng 10 năm trước, điều kiện đi lại, sản xuất của người dân gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là hạ tầng giao thông. Những năm gần đây, từ nguồn lực của Nhà nước cùng sự chung sức của Nhân dân, nhiều công trình hạ tầng được đầu tư, nhất là đường giao thông, trường học, điện và các công trình phục vụ dân sinh.

Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Bảo Lâm 5 giảm mạnh qua từng năm

Theo đánh giá của UBND xã Bảo Lâm 5, sự đổi thay đáng ghi nhận nhất là tư duy sản xuất của người dân có nhiều chuyển biến. Người dân ngày càng chủ động học hỏi kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật, cải tạo vườn cây và tìm hướng nâng cao thu nhập.

Cùng với phát triển kinh tế, Bảo Lâm 5 chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết trong cộng đồng. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự được người dân tích cực hưởng ứng.

Ở xã Bảo Lâm 5, ngôi nhà dài truyền thống lưu giữ kiến trúc cổ, chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, phong tục, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Ngôi nhà dài truyền thống ở xã Bảo Lâm 5 lưu giữ kiến trúc cổ

Những đổi thay trong từng thôn, bon về kinh tế giúp diện mạo khu vực vùng sâu, vùng xa của xã phía Nam Lâm Đồng đang ngày càng khởi sắc. Trên quê hương giàu truyền thống cách mạng, người dân đang chung sức xây dựng cuộc sống mới, hướng đến một Bảo Lâm 5 phát triển ổn định, đời sống ngày càng ấm no.

“ Xã Bảo Lâm 5 có truyền thống cách mạng, người dân đoàn kết và luôn tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực, tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng chí Ka Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Lâm 5

Cùng với khu vực Lộc Bắc và Lộc Bảo, từ mùa Thu tháng Tám năm 1945, vùng đất Đà Lạt bước vào một chặng đường lịch sử đầy gian khó nhưng cũng giàu sức sống. Qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng, đặc biệt trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ và Nhân dân Đà Lạt từng bước xây dựng lực lượng, củng cố cơ sở cách mạng, phát huy sức mạnh đoàn kết của các tầng lớp Nhân dân, tạo nền tảng cho ngày giải phóng 3/4/1975.

Đèo Prenn, cửa ngõ đô thị trung tâm thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt (ảnh: Nguyễn Nghĩa)

Từ một đô thị cao nguyên trải qua nhiều biến động của lịch sử, Đà Lạt sau ngày đất nước thống nhất từng bước khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống và mở ra hướng phát triển phù hợp với những lợi thế riêng có. Những đồi núi, thung lũng, vườn hoa và khí hậu đặc trưng dần trở thành nền tảng để hình thành các ngành kinh tế mũi nhọn, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và dịch vụ.

Cùng với quá trình đô thị hóa, kết cấu hạ tầng được đầu tư, diện mạo đô thị ngày càng khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Đà Lạt hôm nay không chỉ được biết đến bởi vẻ đẹp thơ mộng, khí hậu trong lành và những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, mà còn là một đô thị du lịch giàu bản sắc, có sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế.

Những thành quả ấy là kết quả của quá trình xây dựng quê hương qua nhiều thế hệ, trong đó có sự kế thừa ý chí tự lực, tự cường và tinh thần đoàn kết được hun đúc từ những năm tháng đấu tranh cách mạng.

Quang cảnh phường Lâm Viên - Đà Lạt

Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng hôm nay tăng trưởng tích cực 7 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội Lâm Đồng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,48%; du lịch đón hơn 14,2 triệu lượt khách, tăng 18,6%, doanh thu đạt hơn 39.336 tỷ đồng. Toàn tỉnh có 2.853 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20%, với tổng vốn đăng ký hơn 15.200 tỷ đồng. Từ đầu năm đến ngày 28/7, Lâm Đồng thu hút 55 dự án đầu tư mới, tổng vốn đăng ký 166.713 tỷ đồng và 7,7 triệu USD. Các lĩnh vực nông nghiệp, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục được quan tâm, phát triển; quốc phòng - an ninh được bảo đảm, tình hình trật tự xã hội ổn định.

Hơn 80 năm kể từ mùa Thu tháng Tám năm 1945, Lâm Đồng hôm nay đã có những bước phát triển mạnh mẽ, diện mạo kinh tế - xã hội ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng lên. Những thành quả ấy là nền tảng vững chắc để tỉnh bước vào chặng đường mới, với khát vọng phát triển ngày càng lớn và tin tưởng về một tương lai giàu đẹp hơn.