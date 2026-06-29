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    Từ ngày 1 - 4/7: Lâm Đồng tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên

    Thanh Thủy 29/06/2026 16:56

    Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng, Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm học 2026 - 2027 sẽ diễn ra từ ngày 1 - 4/7. Toàn tỉnh có 3.780 thí sinh đăng ký dự thi.

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    Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo năm học 2025 - 2026

    Kỳ thi được tổ chức tại 6 điểm thi gồm: Trường THCS Nguyễn Du (phường Xuân Hương - Đà Lạt), Trường THPT Nguyễn Du (phường Bảo Lộc), Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Trường THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết (phường Phú Thủy), Trường THPT Chu Văn An (phường Bắc Gia Nghĩa) và Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh (phường Nam Gia Nghĩa). Việc bố trí 6 điểm thi theo từng khu vực của 3 địa phương trước khi sáp nhập được đánh giá là giải pháp phù hợp, giúp thí sinh dự thi tại địa điểm gần nơi cư trú, giảm áp lực đi lại nhưng vẫn bảo đảm tổ chức kỳ thi thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

    Năm học 2026 - 2027, 4 trường THPT chuyên trên địa bàn tỉnh gồm: Trường THPT Chuyên Thăng Long, Trường THPT Chuyên Bảo Lộc, Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo và Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh tiếp tục tuyển sinh các lớp chuyên với tổng chỉ tiêu 1.295 học sinh. Học sinh tốt nghiệp THCS có kết quả rèn luyện, học tập cả năm từ loại khá trở lên được đăng ký dự thi tối đa 2 môn chuyên tại cùng một trường THPT chuyên; được đăng ký xét tuyển tối đa 2 nguyện vọng vào các trường THPT không chuyên.

    Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập Hội đồng thi cùng các ban ra đề, coi thi, làm phách, chấm thi và phúc khảo. Đồng thời, phối hợp các ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, an ninh và y tế phục vụ kỳ thi.

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    Theo lịch thi, sáng 1/7, thí sinh làm thủ tục dự thi và học quy chế thi. Từ ngày 2 - 4/7, thí sinh dự thi 3 môn chung gồm: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh và một môn chuyên theo nguyện vọng đăng ký.

    Thanh Thủy Thanh Thủy

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          Giáo dục - Đào tạo
          Từ ngày 1 - 4/7: Lâm Đồng tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên
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