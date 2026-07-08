Giáo dục - Đào tạo Từ nghị lực vượt khó đến điểm 10 môn Lịch sử Sinh ra với đôi tay không lành lặn, lớn lên trong gia đình người M’nông còn nhiều khó khăn, Thị Khuyết đã vượt lên mặc cảm, đạt nhiều thành tích trong học tập và đạt điểm 10 môn Lịch sử trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Thị Khuyết sinh ra không may khuyết tật bẩm sinh nhưng với tinh thần nỗ lực, lạc quan, em đã đạt nhiều thành tích trong học tập

Vượt lên nghịch cảnh bằng ý chí

Trong số 27 điểm 10 môn Lịch sử của tỉnh Lâm Đồng tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thành tích của em Thị Khuyết, học sinh lớp 12A2, Trường THPT Dân tộc Nội trú (DTNT) N’Trang Lơng (Đông Gia Nghĩa), mang một ý nghĩa đặc biệt hơn cả.

Sinh ra và lớn lên ở bon Bu Dơng (xã Tuy Đức), trong một gia đình người M’nông có 4 anh chị em, cuộc sống còn nhiều khó khăn, em Thị Khuyết may mắn là người được bố mẹ tạo điều kiện học tập đầy đủ. Thế nhưng, thử thách lớn nhất của em không chỉ là hoàn cảnh gia đình mà còn là dị tật bẩm sinh khi mất 9 ngón tay, chỉ còn lại một ngón út ở bàn tay phải.

Những ngày đầu đến trường, Khuyết từng mặc cảm vì sự khác biệt của mình. Việc cầm bút, viết chữ hay tham gia các hoạt động đều khó khăn hơn các bạn. Nhưng thay vì buông xuôi, cô học trò nhỏ đã chọn cách kiên trì vượt qua giới hạn của bản thân.

3 năm học tại Trường THPT DTNT N’Trang Lơng, Khuyết luôn duy trì học lực khá. Lớp 11, em giành huy chương Đồng Olympic môn Địa lý cấp tỉnh. Đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, em tiếp tục ghi dấu ấn khi đạt điểm 10 tuyệt đối môn Lịch sử.

Theo Khuyết, mỗi môn học đều có cách tiếp cận khác nhau. “Trước hết phải nắm chắc kiến thức trong sách giáo khoa, sau đó em tìm đọc thêm tài liệu, sách tham khảo để hiểu sâu hơn về các sự kiện. Có những phần em đọc nhiều lần vẫn quên nên phải đọc đi đọc lại, kết hợp cùng các bạn hỏi bài, kiểm tra cho nhau. Chỗ nào còn yếu thì ôn kỹ hơn. Khi hiểu bản chất vấn đề thì làm bài sẽ dễ vận dụng hơn. Điều khiến em yêu thích môn Lịch sử không chỉ là những con số hay sự kiện mà còn là những bài học về truyền thống dân tộc, lòng yêu nước và ý chí vượt khó của cha ông”, Thị Khuyết chia sẻ.

Chính những người thầy, người cô đã khơi dậy trong em tình yêu ấy. Vì thế, sau khi tốt nghiệp, Khuyết mong muốn được theo học ngành sư phạm để trở thành giáo viên. “Các thầy cô ở Trường THPT DTNT N’Trang Lơng không chỉ dạy em kiến thức mà còn luôn động viên, truyền cho em niềm tin để cố gắng. Em mong sau này cũng sẽ trở thành giáo viên để giúp những học sinh có hoàn cảnh giống mình có thêm động lực vươn lên”, Thị Khuyết bộc bạch thêm.

Niềm tin vào chất lượng giáo dục

Theo cô Trần Thị Bích Ái - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2, Thị Khuyết là học sinh ngoan, giàu nghị lực và luôn nỗ lực trong học tập cũng như cuộc sống. “Dù đôi tay không bình thường nhưng em chưa bao giờ lấy đó làm lý do để né tránh công việc. Những buổi lao động của lớp, việc gì làm được em đều tham gia. Nếu có việc vượt quá khả năng thì em chủ động nhận những phần việc khác phù hợp hơn. Điều đáng quý nhất ở Khuyết là tinh thần không đầu hàng khó khăn”, cô Ái chia sẻ.

Theo bà Phạm Thị Hải - Hiệu trưởng Trường THPT DTNT N’Trang Lơng, Thị Khuyết là một trong những học sinh tiêu biểu về tinh thần vượt khó học giỏi của nhà trường. “Em có bề dày thành tích, luôn nỗ lực vươn lên và là tấm gương truyền cảm hứng cho nhiều học sinh khác. Thành tích của Khuyết cũng là minh chứng cho quá trình đổi mới phương pháp giảng dạy, tập trung sát từng đối tượng học sinh mà nhà trường kiên trì thực hiện trong nhiều năm qua. Nhờ đó, năm học 2025 - 2026, Trường THPT DTNT N’Trang Lơng đạt 100% học sinh đỗ tốt nghiệp THPT”, bà Hải cho biết.

Điểm 10 môn Lịch sử của Thị Khuyết vì thế không chỉ là niềm vui của riêng em hay gia đình. Đó còn là minh chứng sinh động cho nghị lực của học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cho sự tận tâm của những người thầy nơi mái trường DTNT và niềm tin rằng, với sự đồng hành đúng hướng, mọi học sinh đều có thể viết nên câu chuyện đẹp của chính mình.