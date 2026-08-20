Thông tin đối ngoại Từ quản lý thông tin đến xây dựng niềm tin Lâm Đồng đang xây dựng “Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh”. Đây không chỉ là yêu cầu hoàn thiện hành lang pháp lý, mà còn đặt ra vấn đề rộng hơn: xây dựng thế trận thông tin chủ động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ hình ảnh đất nước và củng cố niềm tin xã hội trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đồng chí: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan tiếp Đoàn công tác tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Khi một thông tin ở cơ sở có thể trở thành câu chuyện đối ngoại

Trong kỷ nguyên số, thông tin không chỉ phản ánh đời sống mà còn tham gia định hình nhận thức xã hội, hình ảnh địa phương và vị thế quốc gia. Một thông tin thiếu kiểm chứng, bị bóp méo hoặc cố tình xuyên tạc có thể lan truyền rất nhanh, tác động trực tiếp đến niềm tin của Nhân dân và cách nhìn của bạn bè quốc tế.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm đã chủ trì buổi tiếp Đoàn công tác tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (ngày 29/01/2026). Ảnh Lê Phước

Theo dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, một trong những căn cứ được đặt ra là khoản 5, Điều 8, Luật Báo chí số 126/2025/QH15. Quy định này xác định hành vi bị nghiêm cấm là thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam; gây phương hại đến quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế giữa Việt Nam với các nước và các đối tác. Đây không chỉ là một quy định mang tính kỹ thuật của pháp luật về báo chí. Trong môi trường truyền thông hiện nay, một thông tin được đăng tải tại một xã, phường có thể nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều nền tảng, tiếp cận hàng ngàn, thậm chí hàng triệu người. Một vấn đề vốn chỉ xảy ra ở phạm vi địa phương có thể trở thành nội dung được quan tâm ở phạm vi quốc gia, được người Việt Nam ở nước ngoài biết đến hoặc được các tổ chức, doanh nghiệp và đối tác quốc tế theo dõi. Ranh giới giữa thông tin đối nội và thông tin đối ngoại vì thế ngày càng trở nên mong manh.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Mondulkiri ký kết Bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 (Ảnh tư liệu)

Đối với một tỉnh có không gian phát triển rộng, nhiều lợi thế về du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và đang mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế như Lâm Đồng mới, câu chuyện này càng có ý nghĩa.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Hồng Sỹ - Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh tư liệu

Một thông tin chính xác, được cung cấp đúng lúc có thể góp phần giải thích một chính sách, tháo gỡ một băn khoăn, tạo dựng niềm tin. Ngược lại, thông tin thiếu kiểm chứng, phiến diện hoặc bị cố tình bóp méo có thể tạo ra những cách hiểu sai lệch, ảnh hưởng đến hình ảnh địa phương và rộng hơn là hình ảnh Việt Nam. Bởi vậy, quản lý thông tin đối ngoại trước hết phải bắt đầu từ việc chủ động tạo ra thông tin chính thống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đinh Văn Tuấn tiếp xã giao Ngài Thamer Mohammed A. Algosaibi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Ả Rập Xê Út tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Diễm Thương)

Không để người khác kể câu chuyện của mình bằng thông tin sai lệch

Thực tiễn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên địa bàn Lâm Đồng cho thấy, không gian mạng đang trở thành một mặt trận quan trọng. Tại lớp bồi dưỡng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tổ chức vào tháng 6/2026, đội ngũ cán bộ được trang bị kiến thức về nhận diện thông tin xấu độc trên không gian mạng, những vấn đề cần lưu ý trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và kỹ năng xây dựng sản phẩm truyền thông phục vụ tuyên truyền, định hướng dư luận trên các nền tảng số.

Lớp bồi dưỡng Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng (từ ngày 22 - 23/6) (Ảnh tư liệu)

Tại lớp tập huấn này, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Mạnh Thắng cho rằng, việc trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, xử lý thông tin xấu độc và nâng cao năng lực đấu tranh phản bác là yêu cầu cấp thiết đối với đội ngũ làm công tác tuyên truyền.

Điều này cho thấy một chuyển biến quan trọng trong tư duy bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó không còn là câu chuyện chỉ phản bác một bài viết sai trái sau khi nó xuất hiện. Trong môi trường thông tin tốc độ cao, nếu chỉ chờ thông tin xuyên tạc xuất hiện rồi mới phản ứng thì nhiều khi đã chậm.

Vấn đề này càng cần được đặt trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Toàn hệ thống chính trị tỉnh Lâm Đồng xác định mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được triển khai trên tinh thần lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và vận hành thông suốt.

Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Lâm Đồng và Ty Công an tỉnh Mondulkiri ký kết biên bản hội đàm

Khi thẩm quyền được phân cấp mạnh hơn cho cơ sở, cấp xã không chỉ là nơi trực tiếp triển khai chính sách mà còn là nơi người dân tìm đến đầu tiên để hỏi, phản ánh và tìm kiếm thông tin. Điều đó đặt ra một yêu cầu mới: Trao quyền phải đi cùng trách nhiệm thông tin.

Một cán bộ cơ sở có thể được trao quyền giải quyết một thủ tục hành chính, nhưng nếu không giải thích được cho người dân vì sao thủ tục thay đổi, căn cứ nào để thực hiện, thời gian giải quyết ra sao thì chính sách dù đúng vẫn có thể tạo ra tâm lý băn khoăn. Một xã, phường có thể triển khai một dự án phát triển kinh tế, nhưng nếu thông tin không được cung cấp đầy đủ, những thông tin không chính xác có thể xuất hiện trước và tạo ra cách nhìn khác về dự án.

Một vấn đề phát sinh trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp nếu được thông tin kịp thời, minh bạch sẽ có thể nhận được sự chia sẻ. Nhưng nếu để kéo dài trong im lặng, nó có thể trở thành khoảng trống để tin đồn phát triển. Đây chính là lý do việc xây dựng Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của Lâm Đồng có ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một văn bản quản lý chuyên ngành.

Sinh viên Lào cùng gia đình chụp hình lưu niệm tại Trường Đại học Đà Lạt (Ảnh tư liệu)

Chủ động thông tin chính là một hình thức đấu tranh

Chủ động thông tin để: cán bộ cơ sở hiểu rõ thẩm quyền, trách nhiệm của mình; doanh nghiệp hiểu môi trường đầu tư; du khách, bạn bè quốc tế hiểu đúng về con người, văn hóa và tiềm năng của địa phương; những vấn đề phức tạp không bị bỏ lại trong khoảng trống mà tin đồn, suy diễn hoặc thông tin xuyên tạc có thể dễ dàng lấp đầy.

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri tham quan và làm việc tại Lâm Đồng (Ảnh tư liệu)

Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với kết quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Lâm Đồng thời gian qua...

... Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ trên báo chí, hệ thống truyền thông cơ sở và các nền tảng số; nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình phát triển của địa phương, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động.

Như vậy, “lá chắn” trên mặt trận tư tưởng không chỉ được tạo nên bằng những bài viết phản bác, nó còn được tạo nên từ một hệ sinh thái thông tin chính thống, có chất lượng và có sức thuyết phục.

Đồng chí Võ Thanh Bình, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng (thứ 6, từ phải qua) nhận giải Tập thể xuất sắc tại Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 5, năm 2025 được Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức (Ảnh tư liệu)

Không để khoảng trống thông tin trở thành khoảng trống niềm tin

Lâm Đồng đang bước vào một giai đoạn phát triển với không gian mới, bộ máy mới và những yêu cầu mới. Chính quyền địa phương 2 cấp đang tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn. Sau 1 năm vận hành, Lâm Đồng tiếp tục đặt yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đẩy mạnh phân cấp gắn với cải cách thủ tục hành chính và bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

Trong bối cảnh đó, thông tin phải đi trước một bước. Điều này, không chỉ tuyên truyền thành tựu, quảng bá hình ảnh mà để giải thích chính sách, tạo đồng thuận, xử lý những vấn đề phát sinh và chủ động đấu tranh với những thông tin sai lệch.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu P’răng (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng) tặng quà cho học sinh Campuchia trong chương trình “Nâng bước em tới trường”

Chính vì vậy, Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại sẽ là một mắt xích quan trọng để xác lập trách nhiệm, cơ chế phối hợp và phương thức tổ chức thực hiện. Đó là lý do quy định về việc không để thông tin ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế, uy tín, hình ảnh Việt Nam hoặc gây phương hại đến quan hệ đối ngoại cần được nhìn nhận trong một chỉnh thể rộng hơn.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xét đến cùng, không chỉ là cuộc đấu tranh giữa thông tin đúng và thông tin sai. Đó còn là cuộc đấu tranh để giành và giữ niềm tin. Đó là niềm tin của người dân vào chính sách; niềm tin vào bộ máy; niềm tin vào khả năng giải quyết những vấn đề phát sinh và niềm tin vào tương lai phát triển của địa phương và đất nước.

Một góc trung tâm Đà Lạt (Ảnh: Nguyễn Nghĩa)

Tại lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Lâm Đồng năm 2025, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Võ Thanh Bình khẳng định, cuộc thi đã trở thành diễn đàn quan trọng để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời nhấn mạnh năm 2026 đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ này.

Điều đó càng cho thấy mặt trận tư tưởng không phải là công việc của riêng một cơ quan. Mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm với thông tin mình chia sẻ. Mỗi cơ quan nhà nước có trách nhiệm với thông tin mình cung cấp. Mỗi cơ quan báo chí có trách nhiệm với thông tin mình đăng tải. Và mỗi người dân cũng có trách nhiệm với thông tin mình tiếp nhận, chia sẻ trên không gian mạng.