Xây dựng Đảng Từ thực tiễn địa phương đến nghị trường Quốc hội Thông qua vai trò cầu nối của Đoàn ĐBQH tỉnh, những vấn đề từ thực tiễn quản lý, điều hành sẽ được tổng hợp, chuyển tải đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, góp phần tháo gỡ các “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực và mở rộng không gian phát triển cho địa phương.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi làm việc để tiếp thu, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của UBND tỉnh, các sở, ngành

Từ thực tiễn địa phương

Trước khi Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa XVI, UBND tỉnh đã tổng hợp nhiều vướng mắc, điểm nghẽn của tỉnh để Đoàn ĐBQH nghiên cứu, tổng hợp và chuyển tải đến Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương.

Các kiến nghị của tỉnh đều xuất phát từ những vấn đề đang tác động trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội tại địa phương. Ở lĩnh vực du lịch, mặc dù Lâm Đồng sở hữu nhiều lợi thế với các khu du lịch quốc gia, song vẫn chưa có cơ chế đặc thù đủ sức tạo sức hút đối với dòng vốn đầu tư ngoài ngân sách. Trong khi đó, nguồn lực đầu tư từ ngân sách Trung ương cho hạ tầng các khu du lịch quốc gia cũng chưa có chương trình riêng, khiến nhiều khu vực chưa phát huy được vai trò động lực phát triển vùng. Tỉnh kiến nghị nghiên cứu cơ chế ưu đãi đặc thù, đồng thời bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các khu du lịch quốc gia.

Không chỉ vậy, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, địa bàn quản lý rộng hơn, số lượng cơ sở lưu trú phân bố trên phạm vi lớn khiến công tác kiểm tra, giám sát gặp nhiều khó khăn. Việc kiến nghị phân cấp cho UBND cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước về lưu trú du lịch được xem là giải pháp phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý và tạo thuận lợi cho hoạt động du lịch.

Đoàn khảo sát HĐND tỉnh giám sát về quản lý bảo vệ rừng

Một trong những nhóm vấn đề lớn nhất được tỉnh kiến nghị liên quan đến lĩnh vực khai khoáng, chế biến bô xít - alumin - nhôm. Việc tạm dừng tiếp nhận hồ sơ các dự án mới để chờ điều chỉnh Quy hoạch khoáng sản theo Quyết định số 866/QĐ-TTg đã ảnh hưởng đáng kể đến môi trường đầu tư. Trong khi đó, tỉnh đã tiếp nhận đề xuất nghiên cứu đối với nhiều dự án có tổng vốn dự kiến lên đến khoảng 306.000 tỷ đồng. Việc chậm điều chỉnh quy hoạch không chỉ kéo dài thời gian chuẩn bị đầu tư mà còn làm giảm cơ hội khai thác hiệu quả lợi thế tài nguyên và thu hút nguồn lực xã hội. Vì vậy, tỉnh đề nghị Chính phủ cho phép tiếp tục xem xét các dự án đã nghiên cứu, đồng thời giữ ổn định quy hoạch đối với những dự án đã được khảo sát, bảo đảm niềm tin của nhà đầu tư.

Kiến tạo không gian phát triển

Không dừng lại ở từng lĩnh vực riêng lẻ, nhiều kiến nghị của tỉnh còn hướng đến giải quyết những vấn đề có tính liên ngành. Điển hình là tình trạng chồng lấn giữa quy hoạch khai thác bô xít với các dự án năng lượng. Hiện địa phương còn nhiều dự án điện đang bị ảnh hưởng do chưa có cơ sở pháp lý xử lý phần diện tích chồng lấn. Tỉnh đề nghị Chính phủ sớm điều chỉnh quy hoạch hoặc ban hành cơ chế phù hợp để các dự án tiếp tục triển khai, tránh lãng phí nguồn lực xã hội và nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai.

Đối với 2 dự án thủy điện Đắk Glun 2 và Đắk Glun 3, tỉnh cho rằng, nguyên nhân phát sinh vướng mắc có phần trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình giao đất. Vì vậy kiến nghị không thu hồi chủ trương đầu tư mà tạo điều kiện để nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn thiếu theo quy định. Đây là cách tiếp cận bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực năng lượng, các dự án trọng điểm như BOT Vĩnh Tân III, LNG Sơn Mỹ I và Sơn Mỹ II có vai trò đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển của tỉnh cũng đang gặp nhiều khó khăn do sự thiếu thống nhất giữa quy hoạch và tiến độ triển khai thực tế. Kiến nghị của tỉnh không chỉ đề xuất sớm phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi mà còn mong muốn xác định rõ lộ trình triển khai để địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời nghiên cứu bổ sung các dự án năng lượng mới nhằm tận dụng tối đa tiềm năng, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số theo định hướng của Trung ương.

Các kiến nghị đều hướng tới việc hoàn thiện thể chế để khơi thông nguồn lực phát triển. Từ du lịch, công nghiệp khai khoáng, năng lượng đến cải cách quản lý nhà nước, những nội dung được đề xuất đều phản ánh sát thực tiễn, bám đúng những khó khăn mà địa phương đang đối mặt.

Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XVI tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai tham gia góp ý xây dựng pháp luật tại nghị trường Quốc hội

Trong tiến trình đó, vai trò cầu nối của Đoàn ĐBQH tỉnh là rất quan trọng, đưa những vấn đề từ thực tiễn địa phương đến nghị trường Quốc hội. Khi những kiến nghị này được tiếp thu và thể chế hóa thành các quy định phù hợp, không chỉ Lâm Đồng mà nhiều địa phương khác cũng sẽ có thêm dư địa phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi xem xét nhiều dự án luật, nghị quyết và cơ chế, chính sách lớn nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Đồng chí giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ các nội dung, số liệu, luận cứ và đề xuất cụ thể để phục vụ hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp.

Chỉ đạo này không chỉ thể hiện tinh thần chuẩn bị kỹ lưỡng trước một kỳ họp có ý nghĩa quan trọng, mà còn khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc đưa những vấn đề từ thực tiễn quản lý, điều hành đến nghị trường Quốc hội. Mỗi kiến nghị được chuẩn bị công phu, sát thực tế sẽ là một tiếng nói có trọng lượng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế, khơi thông nguồn lực đầu tư, tạo động lực để Lâm Đồng khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.