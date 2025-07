Pháp luật - Đời sống Tự ý đấu nối thiết bị điện làm cháy ô tô Thời gian gần đây, trên các tuyến giao thông huyết mạch qua Lâm Đồng xảy ra nhiều vụ cháy xe ô tô, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản...

Xa khách giường nằm biển số 34B-003.79 bị cháy trơ khung

Vụ cháy xe khách giường nằm biển số 34B-003.79 tối 9/7/2025, trên quốc lộ 1A đoạn km 1672 qua thôn Liêm Hòa, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho thấy tình trạng cháy ô tô vẫn diễn biến khó lường và chưa có dấu hiệu dừng lại. Vụ cháy này khiến chiếc xe khách cháy trơ khung, nhiều tài sản khác trên xe cũng bị thiêu rụi hoàn toàn. Nguyên nhân đang được các cơ quan chức năng của tỉnh làm rõ.

Liên quan đến tình trạng cháy xe ô tô, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đưa ra những cảnh báo cho thấy, nhiều vụ cháy bắt nguồn từ nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Một trong những lý do chủ yếu dẫn đến cháy xe là việc sử dụng các trang thiết bị điện không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, không ít trường hợp xe ô tô tiền tỷ bị cháy rụi chỉ trong phút chốc vì tự đấu nối các thiết bị liên quan đến nguồn điện mà thiếu sự am hiểu khoa học kĩ thuật.

Bên cạnh đó, nhiều chủ xe có xu hướng lắp thêm các thiết bị như đèn LED, màn hình giải trí hay bộ khuếch đại âm thanh mà không tuân theo các tiêu chuẩn an toàn về điện. Nếu đấu nối không đúng cách, hệ thống điện của xe có thể bị quá tải, chập cháy hoặc rò rỉ điện, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Dây điện bị tróc vỏ, để lộ phần gây kim loại bên trong gây sự cố điện dẫn đến vụ cháy ô tô cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Điển hình như vụ cháy xe ô tô biển số 89C - 080.XX tại km 219 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng là 1 minh chứng. Qua khám nghiệm hiện trường, giám định viên của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh tỉnh Lâm Đồng xác định, điểm xuất phát cháy đầu tiên là tại khu vực nơi đặt xe nâng điện giữa thùng xe. Nguyên nhân xảy ra sự cố trên là do dây điện bị tróc vỏ để lộ dây kim loại gây ra sự tiếp xúc điện.

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh khuyến cáo chủ xe, người điều khiển phương tiện cần chú ý lựa chọn thiết bị phù hợp, có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, tránh lắp đặt, chuyên chở các thiết bị tiêu thụ điện vượt quá công suất định mức cho phép. Chủ xe không nên tự ý đấu nối chồng chéo dây điện, nhanh chóng thay thế các thiết bị xuống cấp do sử dụng lâu ngày. Hạn chế tối đa việc đấu nối, thay đổi kết cấu các thiết bị điện nguyên bản của xe. Nếu có nhu cầu thay đổi thì nên liên hệ với các trung tâm bảo trì bảo dưỡng uy tín để thực hiện việc lắp đặt an toàn, đảm bảo chất lượng.

Trên thực tế, việc các loại phương tiện, đặc biệt là ô tô khách chạy tuyến đường dài lưu thông liên tục với tốc độ cao cũng làm gia tăng nguy cơ sự cố kỹ thuật dẫn đến phương tiện bị cháy.

Để đảm bảo an toàn phòng cháy phương tiện, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) khuyến cáo nên tuân thủ việc vận hành, bảo trì, bảo dưỡng phương tiện; thường xuyên kiểm tra hệ thống phanh, hệ thống điện, ống xả động cơ. Sử dụng nhiên liệu (xăng, dầu) đúng chủng loại, đổ nhiên liệu tại các cửa hàng có uy tín, nguồn gốc rõ ràng, không mua nhiên liệu ở các điểm bán không được cấp phép kinh doanh, không để các chất dễ bắt cháy trong xe, trong khoang động cơ.

Đối với các phương tiện chở hàng hóa, cần phân loại hàng hóa, không để chung các loại hàng hóa dễ cháy, nổ như nước hoa, thiết bị điện tử, pin sạc dự phòng với các hàng hóa khác. Khi di chuyển hoặc đỗ phương tiện dưới trời nắng, cần tránh để các thiết bị, vật dụng bên trong xe như điện thoại, kính mắt, chai nước hoa, lọ tinh dầu… tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời vì có thể tạo ra hiện tượng hội tụ ánh sáng gây cháy bên trong xe.

Chủ các phương tiện nên tự trang bị bình chữa cháy trên xe. Khi phát hiện xảy ra cháy, nổ hoặc thấy có khói, mùi khét cần bình tĩnh, đỗ xe vào lề cách xa nơi tập trung đông người và phương tiện, nơi có chất cháy, tắt khóa xe. Hướng dẫn người trong xe thoát ra ngoài và sử dụng bình chữa cháy, cát, nước để chữa cháy, hô hoán để các chủ phương tiện đang di chuyển trên cao tốc hỗ trợ chữa cháy. Đồng thời, gọi điện báo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ qua số điện thoại 114 để chữa cháy kịp thời…