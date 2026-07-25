Tựa game sinh tồn Icarus giảm giá 80% trên Steam: Có đáng để trải nghiệm? Game sinh tồn PvE Icarus đang giảm giá 80% trên Steam xuống còn 6,99 USD, sở hữu lối chơi hấp dẫn, đồ họa đẹp mắt cùng chế độ hợp tác lên tới 8 người chơi.

Tựa game sinh tồn PvE Icarus đến từ nhà phát triển RocketWerkz đang nhận mức giảm giá 80% trên nền tảng Steam, đưa giá bán từ 34,99 USD xuống còn 6,99 USD. Đợt ưu đãi này mang đến cơ hội trải nghiệm một thế giới viễn tưởng khắc nghiệt cho cộng đồng game thủ yêu thích thể loại sinh tồn.

Toàn cảnh môi trường thiên nhiên khắc nghiệt trên hành tinh Icarus

Khám phá bối cảnh viễn tưởng và cơ chế sinh tồn khắc nghiệt

Trong Icarus, người chơi hóa thân thành những thợ mỏ đáp xuống hành tinh Icarus nhằm thu thập các tài nguyên quý giá. Tuy nhiên, môi trường tại đây ẩn chứa vô số rủi ro như thời tiết biến đổi thất thường, các trận cháy rừng diện rộng và sự tấn công từ động vật hoang dã. Bất kỳ chuyến thám hiểm nào cũng đòi hỏi người chơi phải chủ động săn bắn và duy trì nguồn cung cấp oxy liên tục để tồn tại.

Hệ thống phát triển nhân vật và lối chơi hợp tác phong phú

Điểm mạnh của trò chơi nằm ở hệ thống phát triển nhân vật sâu sắc với 3 cây công nghệ chứa hơn 100 kỹ năng khác nhau, giúp bạn tùy chỉnh hướng đi chuyên về chiến đấu, săn bắn hoặc nông nghiệp. Bên cạnh các nhiệm vụ có thời hạn, trò chơi còn mở rộng trải nghiệm qua chế độ Thế giới mở và Chế độ Sáng tạo. Tựa game cũng hỗ trợ co-op lên đến 8 người chơi hoặc kết nối qua các máy chủ trực tuyến.

Giao diện cây kỹ năng đa dạng trong game Icarus

Đánh giá thực tế từ cộng đồng người chơi trên Steam

Hiện tại, Icarus đạt tỷ lệ 74% đánh giá tích cực trên tổng số hơn 65.255 lượt đánh giá tại Steam. Trò chơi được đánh giá cao nhờ hệ thống chiến đấu đa dạng, đồ họa chân thực và lối chơi được thiết kế cân bằng. Dù vậy, một số điểm trừ vẫn xuất hiện xung quanh giá bán các gói DLC mở rộng khá đắt, cơ chế sinh tồn và xây dựng đôi lúc chưa thực sự mượt mà, cùng cảm giác trống trải ở một vài khu vực trong thế giới mở.