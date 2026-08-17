Nông nghiệp - Nông thôn “Tuần hoàn” vốn ưu đãi, tiếp sức tái canh cà phê Từ đầu năm đến nay, Nghị quyết số 71 của HĐND tỉnh đã tạo thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn ưu đãi cho nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Từ nguồn vốn này, người dân đầu tư phát triển sản xuất, tái canh cà phê, từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Khu vực sản xuất cà phê tại xã Phú Sơn Lâm Hà (Lâm Đồng) nhìn từ trên cao

Tiếp vốn cho những vườn cà phê

Trở lại vùng sản xuất cà phê ở xã Phú Sơn Lâm Hà, chúng tôi ấn tượng bởi những vườn cây xanh tốt, cành trĩu quả.

Bên vườn cà phê đang kết trái chờ ngày thu hoạch, chị Lơ Mu K’ Thiếu, người Cơ Ho ở thôn Đa Nung, xã Phú Sơn Lâm Hà, đang dọn cỏ quanh những gốc cà phê mới trồng vài tháng, chuẩn bị bón phân cho đợt tiếp theo.

Đưa chúng tôi tham quan vườn, chị Lơ Mu K’ Thiếu phấn khởi cho biết, gia đình có 2 ha cà phê nhưng phần lớn diện tích đã già cỗi, năng suất thấp. Muốn đầu tư cải tạo, tái canh vườn cây nhưng gia đình gặp khó khăn về vốn. Được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã giới thiệu, hỗ trợ, gia đình chị mạnh dạn vay vốn tín dụng chính sách để chăm sóc, cải tạo vườn.

Chị Lơ Mu K’ Thiếu, xã Phú Sơn Lâm Hà (Lâm Đồng) bên vườn cà phê xanh tốt của gia đình

“Khi vay được vốn, gia đình tôi đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho diện tích cà phê còn tốt; đồng thời cải tạo, tái canh một phần diện tích kém hiệu quả. Sau khi thu hoạch vụ này, gia đình sẽ có thêm khoản tiền để tiếp tục đầu tư cho diện tích mới trồng và mùa vụ tới”, chị K’ Thiếu chia sẻ.

Gia đình chị Lơ Mu K’ Thiếu, xã Phú Sơn Lâm Hà (Lâm Đồng) cải tạo lại phần diện tích cà phê già cỗi từ nguồn vốn vay ưu đãi

Theo ông Nguyễn Đức Hóa, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lâm Hà, các xã do đơn vị quản lý có đông đồng bào DTTS sinh sống, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Bên cạnh các đối tượng chính sách, nhu cầu vốn của những hộ có mức sống trung bình để đầu tư, mở rộng sản xuất cũng rất lớn.

Thực hiện Nghị quyết số 71 của HĐND tỉnh về mở rộng đối tượng vay vốn, từ đầu năm đến nay, nhiều hộ DTTS có mức sống trung bình đủ điều kiện đã được giải ngân, với mức vay tối đa lên đến 200 triệu đồng/hộ.

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lâm Hà (Lâm Đồng) giải ngân cho hộ dân

“Mức cho vay cao giúp nhiều hộ có điều kiện tập trung đầu tư vào những cây trồng có giá trị kinh tế như cà phê, mắc ca. Nhiều hộ vừa chăm sóc diện tích đang cho thu hoạch, vừa cải tạo phần diện tích kém hiệu quả theo cách lấy ngắn nuôi dài, qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn”, ông Nguyễn Đức Hóa cho biết.

Ông Nguyễn Đức Hóa, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lâm Hà (Lâm Đồng)

Trong 7 tháng đầu năm 2026, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Lâm Hà đã giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi cho gần 2.200 trường hợp, với tổng số tiền hơn 143 tỷ đồng. Trong đó, hơn 200 hộ gia đình được vay từ nguồn vốn ủy thác của địa phương, tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng.

“Lấy ngắn nuôi dài”, nâng hiệu quả vốn

Điều đáng ghi nhận là, từ những khoản vay này, nhiều hộ không chỉ có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất mà còn chủ động tính toán phương án sử dụng vốn, lấy nguồn thu từ diện tích đang cho thu hoạch để tiếp tục chăm sóc, tái canh những vườn cây già cỗi.

Là một trong những hộ trực tiếp hưởng lợi từ Nghị quyết số 71 của HĐND tỉnh, chị Rơ Ông Kim Thơm ở thôn Đam Pao, xã Phú Sơn Lâm Hà, rất phấn khởi khi được tiếp cận vốn vay dành cho hộ có mức sống trung bình.

Chị cho biết, những năm trước, do thiếu vốn đầu tư chăm sóc nên vườn cà phê cho năng suất thấp. Năm nay, từ khoản vay ưu đãi, gia đình có điều kiện đầu tư chăm sóc diện tích đang cho thu hoạch, đồng thời trồng mới một phần diện tích cà phê già cỗi, kỳ vọng nâng năng suất trong những năm tới.

Nhiều hộ đồng bào DTTS ở xã Phú Sơn Lâm Hà (Lâm Đồng) đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất nhờ nguồn vốn vay ưu đãi

Thực tế tại Phú Sơn Lâm Hà cho thấy, nguồn vốn ưu đãi đang được người dân sử dụng để duy trì sản xuất, cải tạo vườn cây và từng bước mở rộng quy mô. Cách sử dụng vốn này giúp người dân vừa có nguồn thu từ diện tích đang canh tác, vừa từng bước đầu tư cho những diện tích mới, giảm áp lực về vốn trong quá trình tái canh.

Qua đó cho thấy, khi được tiếp cận và sử dụng đúng mục đích, vốn vay ưu đãi không chỉ giúp người dân giải quyết khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện “lấy ngắn nuôi dài”, tái đầu tư và từng bước mở rộng sản xuất.

Với lợi thế về đất đai, điều kiện tự nhiên cùng chính sách hỗ trợ tín dụng, nhiều hộ DTTS ở Lâm Đồng đang có thêm nguồn lực cải tạo vườn cây, tái canh cà phê, mở rộng sản xuất và tự tạo việc làm. Qua đó, nguồn vốn chính sách được sử dụng theo hướng “tuần hoàn”, tiếp tục tạo ra giá trị và nâng cao thu nhập cho người dân.