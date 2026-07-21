Văn hóa - Giải trí Tuần phim “Màu hoa đỏ - Trọn nghĩa tri ân” lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Trung tâm Văn hóa và Quản lý Công viên địa chất Đắk Nông, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Tuần phim với chủ đề “Màu hoa đỏ - Trọn nghĩa tri ân” nhằm tưởng nhớ, tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Giao lưu cùng cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử trong Lễ khai mạc Tuần phim

Những bộ phim được chọn chiếu gồm: phim truyện Những người viết huyền thoại, Đừng đốt và Đường xuyên rừng...; phim tài liệu Chủ tịch Hồ Chí Minh với Thủ đô ngàn năm văn hiến, Cựu binh phố cổ...; phim phóng sự Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông - Bản giao hưởng của những âm điệu; phim hoạt hình Đóa hoa dâng Bác…

Lễ khai mạc Tuần phim diễn ra cuối tuần qua tại xã Đông Giang với nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa như: tặng quà tri ân các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, giao lưu với cựu chiến binh trực tiếp tham gia chiến đấu… Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về sự khốc liệt của chiến tranh, ý chí kiên cường và tinh thần hi sinh của các thế hệ đi trước.

Nhân dân xã Đông Giang xem những bộ phim có ý nghĩa tại lễ khai mạc Tuần phim

Sau lễ khai mạc, các đội chiếu phim lưu động đã đến nhiều phường, xã, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực biên giới như: Phú Sơn Lâm Hà, Tân Hà Lâm Hà, Bảo Lâm 3, Đinh Trang Thượng, Đạ Huoai, Đạ Tẻh 2, Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Lạc Dương, Đồng Kho, Tánh Linh, Đông Giang, La Dạ, Bắc Ruộng, Quảng Phú, Nâm Nung, Krông Nô, Quảng Sơn, Tà Đùng, Quảng Khê… mang những bộ phim đến với đồng bào các dân tộc trong tỉnh.

Tuần phim góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, bồi đắp lòng yêu nước, giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.