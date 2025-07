Tuần tới, miền Bắc lại đón nắng nóng diện rộng

Miền Bắc đón mưa, chấm dứt đợt nắng nóng diện rộng, tuy nhiên, dự báo trong tuần tới, hình thái thời tiết này lại tái diễn gây oi bức, khô nóng.

Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 31/7, ngày 1/8/2025

Đêm qua và sáng nay 31/7, Bắc Bộ xuất hiện mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 19h ngày 30/7 đến 8h ngày 31/7 có nơi trên 100mm như: trạm Chiềng Công (Sơn La) 125,8mm; trạm Ngọc Long (Tuyên Quang) 100,2mm; trạm Pu Sam Cáp (Lai Châu) 128mm; Huổi Lèng 1 (Điện Biên) 155,2mm…

Từ chiều tối 31/7 đến ngày 1/8, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa dao động 20-60mm, có nơi trên 120mm, mưa tập trung vào chiều và đêm.

Nguy cơ mưa cường suất lớn với lượng mưa trên 90mm trong 3 giờ. Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng.

Dự báo tuần tới, nắng nóng tái diễn trên diện rộng ở miền Bắc. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Cũng trong khoảng thời gian này, các nơi khác ở Bắc Bộ và Thanh Hóa mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 70mm.

Từ đêm 1/8, mưa lớn ở vùng núi và trung du Bắc Bộ giảm dần.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày đầu tiên của tháng 8/2025, nắng nóng ở Bắc Bộ cơ bản chấm dứt, rãnh áp thấp gây mưa diện rộng.

Trong các ngày 2,3,4/8, rãnh áp thấp này khả năng hoạt động yếu đi, tình trạng oi bức có thể xuất hiện trở lại ở Bắc Bộ. Dự báo, ngày 4-5/8, khu vực này tái diễn mưa dông.

Giai đoạn 7-8/8, Bắc Bộ khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng trở lại. Vùng nắng nóng tập trung toàn bộ khu vực Bắc Bộ cũng như các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ngoài ra, theo cơ quan khí tượng, chiều tối và tối 31/7, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ mưa to cục bộ với lượng mưa trên 50mm.

Trong mưa dông nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi các khu vực trên đón mưa thì ngày 1-2/8, khu vực Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa thời tiết tiếp tục nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Nắng nóng ở Trung Bộ khả năng kéo dài nhiều ngày tới.

Trên biển, đêm 31/7 và ngày 1/8, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) và vùng biển từ Gia Lai đến Lâm Đồng gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đêm 1 và ngày 2/8, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông gió mạnh mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-4m, biển động.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 31/7, ngày 1/8/2025

TP Hà Nội mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Đông Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Vùng núi và trung du mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và đêm. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Thanh Hóa đến Huế chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29°C. Nhiệt độ cao nhất 34-37°C, có nơi trên 37°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, miền Đông chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.