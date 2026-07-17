Tuchel bị học trò chỉ trích sau thất bại cay đắng của ĐT Anh trước Argentina Marc Guehi công khai chỉ trích lối chơi phòng ngự tiêu cực của Thomas Tuchel sau khi ĐT Anh để Argentina lội ngược dòng tại bán kết World Cup 2026 với tỉ lệ cầm bóng chỉ 12%.

Giấc mơ mang bóng đá "trở về nhà" của người Anh một lần nữa tan vỡ theo cách không thể nghiệt ngã hơn. Thất bại ngược trước ĐT Argentina tại bán kết World Cup 2026 đã phơi bày những rạn nứt nghiêm trọng trong nội bộ Tam Sư, khi các trụ cột công khai bày tỏ sự bất mãn với tư duy chiến thuật của HLV Thomas Tuchel.

Sự sụp đổ từ con số 12% kiểm soát bóng

ĐT Anh đã có khởi đầu không thể thuận lợi hơn khi vươn lên dẫn trước từ sớm. Tuy nhiên, thay vì duy trì áp lực để kết liễu đối thủ, Thomas Tuchel đã đưa ra một quyết định gây tranh cãi: rút đội hình về chơi phòng ngự co cụm. Hệ quả là một thống kê gây sốc đã xuất hiện: Tam Sư chỉ nắm giữ vỏn vẹn 12% thời lượng kiểm soát bóng, nhường hoàn toàn 88% còn lại cho Messi và các đồng đội.

Việc để một đội bóng sở hữu những cá nhân kiệt xuất như Argentina thoải mái chơi bóng ở khu vực giữa sân chẳng khác nào một bản án tử hình. Sự chủ động hoàn toàn giúp đại diện Nam Mỹ liên tục vây hãm và cuối cùng hoàn tất cú lội ngược dòng thành công, để lại sự bàng hoàng cho người hâm mộ xứ sở sương mù.

Marc Guehi và tiếng nói từ phòng thay đồ

Không chỉ người hâm mộ, ngay cả những chiến binh trực tiếp chiến đấu trên sân cũng không thể giấu nổi sự thất vọng. Trung vệ Marc Guehi, người đang thuộc biên chế Man City, đã thẳng thắn chỉ trích cách tiếp cận trận đấu của ông thầy người Đức ngay sau tiếng còi mãn cuộc.

Marc Guehi thẳng thắn chỉ trích chiến thuật của Thomas Tuchel

“Khi chúng tôi dẫn trước 1-0, cả đội chỉ cố gắng bảo toàn tỉ số. Ai cũng biết rằng 1-0 là tỉ số quá mong manh ở đẳng cấp này. Tôi thực sự thất vọng về những gì đã diễn ra. Đáng nhẽ chúng tôi phải tiếp tục gây áp lực, phải ép đối thủ về phần sân của họ. Tâm lý có bàn thắng và lùi về phòng ngự là hoàn toàn sai lầm”, Guehi chia sẻ với giới truyền thông.

Sai lầm trong thay đổi nhân sự

Phân tích sâu hơn về mặt chiến thuật, giới chuyên môn chỉ ra rằng Tuchel đã bỏ lỡ những cơ hội vàng để xoay chuyển cục diện. Việc rút Gordon ra nghỉ nhưng lại không thay thế bằng những cầu thủ giàu tốc độ như Marcus Rashford hay Bukayo Saka là một dấu hỏi lớn.

Thay vào đó, những cái tên mới vào sân như Morgan Rogers hay O’Reilly đã hoàn toàn lạc nhịp. Khi Harry Kane buộc phải lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự, ĐT Anh mất hẳn khả năng phản công, tạo điều kiện cho Argentina dâng cao đội hình mà không cần lo ngại bất kỳ mối đe dọa nào từ phía sau.

Sự thừa nhận đầy tranh cãi của Thomas Tuchel

Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Thomas Tuchel thừa nhận đội bóng của ông đã không theo kịp diễn biến trận đấu. Tuy nhiên, cách giải thích của ông lại càng khiến dư luận thêm phẫn nộ: “Tất nhiên, chúng tôi muốn tìm kiếm bàn thắng thứ hai nhưng tôi không nghĩ một sự thay đổi mang tính tấn công có thể giúp được gì nhiều. Chúng tôi tiếp tục chơi với sơ đồ 4-4-2 nhưng quá bị động”.

Phát biểu này bị đánh giá là thiếu trách nhiệm. Với tư cách là người cầm lái, việc giữ nguyên một chiến thuật không hiệu quả và thực hiện những sự thay đổi người bị coi là "thảm họa" chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thất bại. Trận thua này không chỉ tước đi cơ hội vào chung kết của ĐT Anh mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về tương lai của Tuchel tại chiếc ghế nóng của Tam Sư.