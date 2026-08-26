Thanh niên Tuổi trẻ Lâm Đồng làm đẹp Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt Nhân Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ngày 26/8, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp với các cơ sở Đoàn tổ chức dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt.

Đoàn viên, thanh niên Công an tỉnh Lâm Đồng tham gia dọn dẹp, vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt

Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt là nơi yên nghỉ của hơn 2.280 liệt sĩ đã hi sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Với lòng biết ơn và sự tri ân, các đoàn viên, thanh niên chia thành từng nhóm, quét dọn lối đi, lau sạch từng phần mộ, chăm sóc cảnh quan trong khuôn viên nghĩa trang.

Đoàn viên, thanh niên quét dọn từng hàng bia mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt

Khoác trên mình màu áo xanh tình nguyện, những người trẻ miệt mài với từng phần việc nhỏ, góp phần giữ cho nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ luôn sạch đẹp, trang nghiêm.

Đoàn viên, thanh niên Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh dọn cỏ, vệ sinh khu vực các phần mộ liệt sĩ

Hoạt động được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt triển khai. Mỗi phần mộ được chăm sóc, mỗi lối đi được quét dọn gọn gàng là một việc làm thiết thực, thể hiện lòng biết ơn của tuổi trẻ hôm nay đối với những người đã hi sinh vì độc lập, tự do và hòa bình của Tổ quốc.