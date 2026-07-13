Tương lai Marcus Rashford: Nút thắt khiến kỳ chuyển nhượng của MU đóng băng MU nỗ lực thanh lý Marcus Rashford để giải phóng quỹ lương 17,5 triệu bảng, dọn đường đón tân binh Summerville nhưng gặp khó vì phong độ sa sút của tiền đạo này.

Manchester United đang rơi vào một trạng thái "tiến thoái lưỡng nan" trên thị trường chuyển nhượng. Ngôi sao từng là biểu tượng của sân Old Trafford, Marcus Rashford, giờ đây lại trở thành rào cản lớn nhất trong công cuộc tái thiết đội hình của huấn luyện viên Michael Carrick. Với mức thù lao khổng lồ lên tới 17,5 triệu bảng mỗi năm, tiền đạo người Anh không chỉ là gánh nặng tài chính mà còn là "nút thắt" khiến các kế hoạch bổ sung nhân sự mới bị đình trệ hoàn toàn.

MU cần bán Rashford trước khi nghĩ đến chuyện mua người. Ảnh: Getty.

Cuộc thanh trừng cần thiết tại Old Trafford

Ưu tiên hàng đầu của ban lãnh đạo Quỷ đỏ lúc này là nhanh chóng thanh lý Rashford. Việc cắt giảm khoản lương kỷ lục của tiền đạo sinh năm 1997 được xem là chìa khóa để đội bóng dọn đường đón những tân binh chất lượng hơn. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, một cuộc đối thoại trực tiếp giữa Rashford và Michael Carrick sẽ diễn ra ngay sau khi chiến dịch World Cup 2026 tại Bắc Mỹ khép lại.

Đáng chú ý, dù Rashford đã rời đội bóng từ đầu năm 2025 do những rạn nứt không thể hàn gắn với ban lãnh đạo, anh vẫn đồng ý hội quân để chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải. Tuy nhiên, tương lai của chân sút 28 tuổi chỉ thực sự được định đoạt nếu có một lời đề nghị hợp lý xuất hiện trên bàn đàm phán. Manchester United không còn đủ kiên nhẫn để giữ chân một cầu thủ từng được kỳ vọng sẽ trở thành huyền thoại nhưng nay chỉ còn là cái bóng của chính mình.

Sự sa sút của một biểu tượng và gáo nước lạnh từ Barcelona

Từng được cựu huấn luyện viên Erik ten Hag ca ngợi là mẫu tiền đạo "không thể ngăn cản", nhưng phong độ hiện tại của Rashford là một nỗi thất vọng lớn. Dù sở hữu thông số cá nhân nghe có vẻ ấn tượng với 14 bàn thắng và 14 đường kiến tạo, thực tế trên sân cỏ của anh lại không thuyết phục được các ông lớn châu Âu.

Barcelona, đội bóng từng dành sự quan tâm đặc biệt cho Rashford, đã thẳng thừng từ chối ký hợp đồng dài hạn với anh. Thay vào đó, gã khổng lồ xứ Catalan quyết định chi đậm để chiêu mộ Anthony Gordon – người cũng đã chiếm suất đá chính của Rashford trong đội hình tuyển Anh dưới thời Thomas Tuchel. Tại kỳ World Cup vừa qua, Rashford tiếp tục gây thất vọng khi chỉ ghi vỏn vẹn một bàn thắng sau bốn lần ra sân, một hiệu suất quá thấp đối với một ngôi sao ở đẳng cấp thế giới.

Carrick cần tìm ra câu trả lời sớm nhất về tương lai Rashford. Ảnh: Getty.

Hiệu ứng domino và kế hoạch chuyển nhượng bị đóng băng

Sự bế tắc trong việc đẩy đi Rashford đã trực tiếp ảnh hưởng đến kế hoạch nâng cấp hành lang cánh trái của MU. Mục tiêu hàng đầu mà đội chủ sân Old Trafford nhắm tới là Crysencio Summerville của West Ham United. Nhà báo Ben Jacobs tiết lộ rằng các cuộc đàm phán đã bắt đầu, nhưng mọi thứ đang bị đình trệ.

Trở ngại lớn nhất không nằm ở mức phí chuyển nhượng của Summerville, mà nằm ở việc MU không thể đăng ký thêm cầu thủ khi quỹ lương vẫn đang bị Rashford chiếm giữ một phần quá lớn. Trong khi đó, các câu lạc bộ khác cũng tỏ ra e dè trước mức lương "trên trời" của tiền đạo người Anh. Chừng nào nút thắt mang tên Rashford chưa được tháo gỡ, Michael Carrick sẽ còn phải đối mặt với một mùa hè đầy thử thách và một đội hình chưa thể hoàn thiện như ý muốn.